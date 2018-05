L'arrêt de «Secret Story» signera-t-il la fin de la téléréalité à l'ancienne?

Le casting des «Anges 7», en 2015, était composé en grande partie de candidats de «Secret Story». — LaurentVu/SIPA

L’arrêt de Secret Story, le début de la fin ? En tout cas, l’arrêt de l’émission dont la première saison avait été diffusée à l’été 2007 pourrait être symptomatique de l’état de la téléréalité française en 2018. Pour le dire clairement, rien de neuf à l’horizon, et on s’emm**de de plus en plus devant son écran. Les concepts de base ont été usés jusqu’à la corde, et on se demandait quand les chaînes et les producteurs allaient réagir. Il semblerait que ce soit maintenant.

Chez Endemol Shine, le producteur qui a tout de même lancé la téléréalité en France avec Loft Story, Star Academy et L’île de la tentation, on amorce le changement. Secret Story, la dernière téléréalité d’enfermement du PAF, ce serait fini. On nuance en interne : « C’est encore en discussion… Ça ne sent pas très bon, mais l’émission n’est pas enterrée. C’est peut-être un concept à repenser, on essaie des choses différentes. » Traduction : On peut miser sur une absence du programme à l’antenne cette année, et espérer éventuellement un retour plus tard.

« Secret Story » apportait un vivier de candidats suffisamment connus

Alors qu’on pouvait reprocher aux émissions comme Les Marseillais, Les Anges, Moundir et les Apprentis aventuriers ou encore La villa des cœurs brisés de tourner toujours avec les mêmes candidats, Secret Story apportait un vivier de candidats suffisamment connus pour faire de l’audience. Ces candidats, pas encore devenus des squatteurs de « l’after-school » (à partir de 17 heures), avaient l’avantage d’attiser encore un peu notre curiosité. Alors où les productions vont-elles désormais trouver leur équivalent ?

Chez Endemol Shine, le catalogue des téléréalités s’est réduit à peau de chagrin, avec encore quelques émissions de survie. De nouvelles devraient cependant bientôt voir le jour, et le précurseur Endemol pourrait entraîner les autres productions dans son sillage.

« Hunted », « Lego Master » et… des programmes tout neufs ?

Au (futur) programme, Hunted, un « format télé jamais vu en France ». L’idée ? Sept binômes devront vivre comme s’ils étaient en cavale et échapper à une équipe d’enquêteurs. Les binômes gagnants seront ceux qui ne seront pas retrouvés au bout de vingt-huit jours, avec une grosse somme d’argent à la clé.

Endemol Shine a également révélé en exclusivité à 20 Minutes travailler sur l’adaptation de Lego Master, une compétition de construction de Lego qui devrait renouveler les habitudes des fans de téléréalité [voire remonter un peu le niveau des programmes dans certains cas]. Et permettre de dégoter de nouveaux candidats pour les Anges et consorts ? Ils ont déjà puisé du côté de Mariés au premier regard et de Dix couples parfaits. Et peut-être les remplacer rapidement par des programmes tout beaux tout neufs… On croise les doigts !

