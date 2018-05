Un documentaire inédit sur les attentats du 13-Novembre dès le 1er juin sur Netflix

«13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur», un documentaire inédit sur les attentats de Paris, le 1er juin sur Netflix — Netflix

« Fluctuat nec mergitur. » Cette expression latine qui donne son sous-titre au nouveau documentaire inédit de Netflix est aussi la devise de Paris, littéralement « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. » Disponible le 1er juin prochain sur la plate-forme SVOD, 13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur est ainsi le récit chronologique, en trois parties, des attentats qui ont frappé la capitale française le 13 novembre 2015.

Un documentaire des frères Naudet

Les réalisateurs, les frères Jules et Gédéon Naudet, donnent la parole à une quarantaine de témoins qui ont vécu le drame : survivants, pompiers, forces de l’ordre, membres du gouvernement. On leur doit le documentaire de référence New York : 11 septembre, qu’ils ont tourné presque par hasard. En effet, ils étaient à New York pour un film sur les pompiers, lorsque leur caméra capte les images du premier Boeing qui percute les tours du World Trade Center.

Les trois parties de 13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur sont à retrouver sur Netflix le vendredi 1er juin prochain, et l'interview des frères Naudet bientôt sur 20 Minutes.

>> Attentats du 13-Novembre: «Au bout d’un mois et demi, j’ai craqué»... Le douloureux retour au travail des victimes d'attentat