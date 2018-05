«Les Marseillais Australia»: Des associations dénoncent la maltraitance de poissons

L'affiche des «Marseillais Australia», diffusé sur W9 à partir du 26 février. — Fanch DROUGARD/W9/Totajla/Shutterstock/W9

« Décidément, le respect des animaux n’est vraiment pas la priorité du groupe M6. » Après un caïman dans The Island, la Fondation 30 millions d’amis dénonce une nouvelle maltraitance animale, cette fois dans Les Marseillais Australia sur W9. Alors que la candidate Maeva prenait un bain moussant dans le jacuzzi, l’un des garçons, Anthony, a eu l’idée de verser une glacière remplie de poissons vivants dans son bain. Un petit coup de flippe, mais un grand moment de rigolade, hein ?

Des poissons jetés dans un jacuzzi plein de mousse dans l'émission @MarseillaisW9 sur @W9 😡... Décidément, le respect des animaux n'est vraiment pas la priorité du @M6Groupe ! #maltraitanceanimale pic.twitter.com/zsSqhYVl3Y — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) May 18, 2018

« Le prix de la cruauté »

Pas pour les associations de défense des animaux, comme 30 millions d’amis ainsi que le Fondation Brigitte Bardot qui a remis « le prix de la cruauté pour manque de respect envers le bien-être animal » à Anthony et ses potes.

Le prix de la cruauté pour manque de respect envers le bien-être animal, est remis à @anthonym_off, @Paga_w9 et @NikolaLozina par la #FBB. Où est le #respectanimal ? 😿🐟 https://t.co/010a000saV — FONDATION B. BARDOT (@FBB_Com) May 17, 2018

Mais le Marseillais ne s’est pas laissé faire et a répondu dans un tweet, effacé depuis : « La cruauté, il y en a partout dans ce monde. Les enfants qui manquent de nour­ri­ture et d’eau, les femmes battues, des chasses d’animaux en voie de dispa­ri­tion mais sûre­ment pas ces pauvres pois­sons. Ils ont été remis à l’eau et sont repar­tis comme si de rien n’était ». Avant d’ajouter : « On aime être diverti par la télé, mais on aime encore plus critiquer, bande d’hypocrites que vous êtes. Occupez-vous de choses plus graves au lieu de nous casser les couilles ! ».