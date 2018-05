«Koh-Lanta All Stars»: Les candidats vont-ils boycotter la finale? Oui mais non...

D'anciens candidats de «Koh-Lanta» tentent à nouveau leur chance dans «Le combat des héros» — ALP/TF1

Alors que la prochaine saison de Koh-Lanta est annulée à la suite des accusations d'agression sexuelle, l’actuel Combat des héros donnerait aussi du fil à retordre à la chaîne et à la production. Selon TPMP, certains candidats menaceraient de boycotter la finale de vendredi, purement et simplement.

La chroniqueuse Géraldine Maillet assure que l'aventurier Pascal serait « meurtri » : « Il estime que le montage a été complètement à charge contre lui, il a été profondément blessé par les propos de Dylan. Il refuse d’aller au prime de la finale, il boycotte l’émission, il ne parle plus à la prod ».

« TPMP n’est pas une source fiable »

Selon elle, « tous les aventuriers de ce prime ne veulent plus venir non plus ». Du jamais vu pour Cyril Hanouna qui précise que le prime de vendredi ne sera pas en direct et qui ne rate plus une occasion pour taper sur TF1 dans son émission.

Contactée par Télé Star, Adventure Line Productions a répondu que tout était faux, que « TPMP n’est pas une source fiable ». Si le prime ne sera en effet pas en direct, il est en fait déjà dans la boîte.