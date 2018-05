«Cash Investigation»: «Oui, bonjour, Monsieur Sarkozy, c'est Elise Lucet...» (et il raccroche)

Elise Lucet sur le plateau de «Cash investigation». — SCHOUSBOE Charlotte - FTV

Mardi soir, Cash Investigation s’intéresse à l’affaire Sarkozy-Kadhafi et aux soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de l’ex chef d’Etat en 2007. Et comme à son habitude, la journaliste et présentatrice Elise Lucet a essayé d’avoir la parole du premier concerné, à savoir Nicolas Sarkozy lui-même.

Après des années de silence, Béchir Saleh, l’homme qui murmurait à l’oreille de Kadhafi accepte de recevoir l’équipe de de Cash.#cashinvestigation « Affaire Sarkozy - Kadhafi : soupçons sur des millions », un film de Nicolas Vescovacci ➡️ Demain à 20h55 sur @France2tv pic.twitter.com/dYLDXJ8GhR — CASH INVESTIGATION (@cashinvestigati) May 21, 2018

Tut tut tut tut…

Malgré les nombreuses sollicitations par mail, texto et téléphone, l’équipe de Cash Investigation n’a pas réussi à s’entretenir avec l’ancien président. Mais ils ont essayé, comme le prouve cette séquence où Elise Lucet appelle Nicolas Sarkozy directement sur son portable : « Oui, bonjour, Monsieur Sarkozy, c’est Elise Lucet… » Tut tut tut tut. Il a raccroché.

"Oui bonjour Monsieur Sarkozy c'est Elise Lucet, #cashinvestigation"



Cette phrase est déjà culte pic.twitter.com/cqgbpDo30O — Ambroise Bouleis (@Bouleis) May 21, 2018

Comme le raconte France Info, Elise Lucet s’est rendue également à une assemblée générale du groupe AccorHotels, dont Saroky est l'un des administrateurs. Mais le voilà qu’il se lève et quitte la salle précipitamment. Encore raté. Cette enquête Affaire Sarkozy-Kadhafi : soupçons sur des millions, qui a demandé un an et demi à son journaliste Nicolas Vescovacci, est à retrouver ce mardi en prime sur France 2.