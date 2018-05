Nabilla confirme son retour dans «TPMP» à la rentrée

Nabilla Benattia dans «Touche pas à mon poste» sur D8. — Capture d'écran / D8

En septembre 2014, Cyril Hanouna accueille Nabilla comme chroniqueuse dans TPMP. Une expérience avortée dès novembre, lorsque éclate l’affaire de l’agression sur son petit ami Thomas Vergara. Quatre ans, des livres et une condamnation plus tard, la star de téléréalité est de retour… dans TPMP ! En effet, elle l’a confirmé lundi sur le plateau.

« On rigole beaucoup, et j’y apprends plein de choses »

« J’ai très envie que tu reviennes », lui lance l’animateur en fin d’émission. « C’est vrai que Touche pas à mon poste est une expérience que je n’ai pas pu terminer, que j’ai vaguement goûté, répond alors Nabilla. Avant d’ajouter : « Je pense revenir, oui. » Alléluia !

« Super retrouvailles avec l’équipe, c’était un plaisir de les retrouver, c’est toujours un plaisir cet exercice, a-t-elle confié plus tard sur SnapChat. Je suis contente de revenir dans Touche pas à mon poste la saison prochaine, car c’est une émission que j’affectionne vraiment. Et comme je l’ai dit, je n’ai pas pu terminer cet exercice. Aujourd’hui, j’ai la chance de faire plein de choses, et je me suis dit pourquoi pas y retourner. On rigole beaucoup, et j’y apprends plein de choses, ça pourrait m’élever intellectuellement parlant. » Alléluia ?

