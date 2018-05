«Quand Harry rencontre Meghan»: Le Top 10 des moments à ne pas louper dans le téléfilm de TF1

SOAP Ce vendredi après-midi, TF1 diffuse un téléfilm sur l’histoire d’amour entre Meghan Markle et le prince Harry. « 20 Minutes » vous a sélectionné les dix moments les plus savoureux…

Harry et Meghan plus vrais que nature. — A&E

Vous aviez aimé le téléfilm sur Kate et William ? Vous allez adorer celui sur Harry et Meghan. Dégoulinant de bons sentiments, enchaînant les clichés des téléfilms​ de l’après-midi jusqu’au titre, Quand Harry rencontre Meghan : Romance royale ne va pas décevoir les fans de ce genre télévisé.

Ne nous mentons pas cependant, ceux qui seront devant TF1 vendredi à 13h55 auront probablement une occupation parallèle. 20 Minutes vous a donc sélectionné les dix moments où débrancher votre épilateur (ranger votre fer à repasser, poser votre portable) pour profiter pleinement de ce chef-d’œuvre.

La scène d’ouverture. 1997, au Botswana. Le prince Charles a emmené ses fils loin de la foule londonienne pour qu’ils puissent gérer leur deuil. Comme dans tout bon film américain, qui dit petite dispute, dit enfant qui court au loin pour pleurer. Voilà Harry adossé contre un arbre dans la savane qui se retrouve face à un lion. Charles débarque alors, fusil à la main, pour sauver son fils, qui détourne le fusil au moment où il allait tirer. Crédibilité : Zéro. Ça commence bien.

Kate à moitié à poil au palais de Kensington. Vous avez déjà vu Kate Middleton en robe ras la **** depuis son mariage ? Nous non plus. Pourtant, dans le téléfilm, elle se promène dans une tenue assez peu élégante et s’assied tranquillou sur le bras d’un fauteuil. Résultat, on voit presque sa culotte. Il ne manquerait plus qu’elle se rase la tête pour que l’hommage à Britney Spears soit complet.

Le premier baiser. Comme dans tout bon film américain, on se cherche un peu avant d’échanger le premier baiser. So romantic, il arrive au bout d’une nuit à discuter dans un salon privé. Visiblement, on était en panne d’inspiration et de budget. Bref, pour maintenir le suspense pour le téléspectateur, l’aube vient les sortir de leur rêverie. Ne vous attendez pas à un « Oh, waouh, le soleil se lève ». Non, quelqu’un leur braque une lampe de poche dans la tronche.

Le couple formé par Kate et William. Préparez-vous à entrer dans l’intimité de Kate et William. On la présente comme une madame Je-sais-tout franchement agaçante, lui comme monsieur Parfait mais bienveillant avec son petit frère. Au détour d’un petit-déjeuner, on les voit même bitcher sur Harry, qui aurait « botswanisé » Meghan, et s’interroger sur l’avenir du couple. De la pure fiction pour un beau moment de détente, avec George et Charlotte pas loin pour le côté mignon.

La réincarnation de Diana. On tient LA scène la plus WTF du téléfilm : lors de confidences sur l’oreiller dans son lodge au Bostwana, Harry explique à Meghan que lors de son premier voyage au Botswana il a vu un lion, aka la première scène du téléfilm. Eh bah ce lion, ou plutôt cette lionne, il a senti que c’était la réincarnation de sa mère, Lady Di. Meghan est hyper émue : « C’est comme si ta mère veillait sur toi. » Ouais ouais.

Les blagues sur les roux. Le film est un plaidoyer contre le racisme. Meghan explique régulièrement à quelles difficultés elle a été confrontée en tant que métisse. Réponse vibrante d’Harry : « Parce que tu crois que c’est facile d’être roux en Angleterre ? » MDR, il dédramatise trop bien le prince. Pour la convaincre de son malheur, il lui raconte les blagues sur les roux. Notre préférée ? « Tu sais pourquoi Harry Potter est irréaliste ? Parce que le roux a deux copains. » PTDR. XPDR.

La politique. Le problème dans un téléfilm américain, c’est qu’il faut expliquer aux téléspectateurs le régime politique anglais. On voit donc le prince Charles et ses conseillers se relayer pour nous sortir une définition Wikipedia de la monarchie constitutionnelle. Un rappel certainement nécessaire, mais amené sans aucune finesse. Les acteurs ont l’air d’enfants de 7 ans récitant une poésie.

Le regard de chien battu d’Harry. Sacrifier sa vie professionnelle pour devenir une princesse, c’est compliqué, et Meghan rompt avec Harry parce qu’elle prend peur. Le prince quitte alors le domicile de sa dulcinée sous les flashs des paparazzis, mais lance un regard désespéré vers la maison. Too much !

Meghan qui arrête un avion. La super maman de Meghan lui explique qu’elle a fait une erreur en larguant Harry. Meghan fonce alors à l’aéroport, supplie l’hôtesse de l’air de parler au pilote du jet privé d’Harry et va le chercher sur le tarmac. Et là, ils se disent leur premier « je t’aime ». Honnêtement, dans combien de téléfilms de l’après-midi on a déjà vu ça ?

Le retour du lion. A l’été 2017, Meghan et Harry sont de retour en Afrique et c’est la grosse engueulade : il est de mauvais poil, elle pense que c’est parce que c’est le vingtième anniversaire du décès de sa mère, il ne veut pas parler et s’enfuit (oh surprise !) comme dans la première scène du film. Elle le rejoint et là, la lionne débarque. Tout le monde chiale, c’est l’émotion ultime. De l’autre côté de l’écran, ça a un certain ressort comique, on se marre bien.