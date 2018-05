VIDEO. Un caïman maltraité dans «The Island»: 30 millions d'amis appelle au boycott

Mike Horn a fait vivre l'enfer à des célébrités pour M6. — Julien Knaub/Guillaume Mirand/M6

Une scène de maltraitance animale. M6 a lancé ce mardi The Island : Célébrités où onze personnalités sont livrées à elles-mêmes sur une île déserte pendant quinze jours.

Avant de se lancer dans cette aventure, Stomy Bugsy, Lââm, Amaury Leveaux et les autres people ont eu droit à une formation en survie assurée par Mike Horn. Ce dernier est arrivé avec un caïman dans ses bras et a demandé aux participants de maîtriser l’animal. Une séquence qui a choqué la présidente de la fondation 30 millions d'amis, Reha Hutin.

« Je trouve horrible cette cruauté gratuite »

« Je trouve horrible cette cruauté gratuite. Faire le show avec un animal, le maltraiter, ça me choque. Je veux bien dans le cadre d’une aventure solitaire, mais là non », a-t-elle confié à nos confrères de TV Mag. Et d’ajouter : « la meilleure façon de lutter contre ce type de comportement est de ne pas regarder les prochains épisodes du programme ».

Même si Mike Horn a lancé en préambule : « C’est une bestiole qui est sauvage, on doit avoir du respect ». Le danseur Brahim Zaibat a jeté sa veste sur la gueule du caïman pour l’aveugler tandis que la chanteuse Louisy Joseph a attrapé l’animal par la gueule et l’a embrassé. « C’était superintéressant de commencer comme ça. Ça secouait le groupe, c’était sympa », a estimé l’ancien champion de danse sur glace Gwendal Peizerat.

« C’est ridicule car ils ne se rendent pas compte de la nouvelle sensibilité du public envers les animaux qui ne veut plus les voir exploiter de cette manière-là. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ce n’est pas un exemple à donner aux jeunes », a jugé de son côté la présidente de la fondation 30 millions d’amis.