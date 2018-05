Départ de Camille Combal de «TPMP»: Sur les pas de quel ancien chroniqueur va-t-il marcher?

L'animateur Camille Combal, en 2016. — IBO/SIPA

Coup de poker, traîtrise ultime ou vision d’avenir ? Camille Combal quitte TPMP et le groupe Canal, malgré une belle offre, à la fin de la saison. Dans sa nouvelle maison, TMC, et à sa nouvelle place, le pré-access prime time (vers 17h), il devrait lancer Quotidien et Yann Barthès, l’ennemi juré de son futur ex-protecteur et producteur, Cyril Hanouna. Avant lui, les anciens chroniqueurs qui ont quitté le bercail n’ont pas franchement percé. 20 Minutes fait le tour des départs les plus retentissants de TPMP. Et fait la liste des écueils à éviter pour le présentateur de la matinale de Virgin Radio.

Capucine Anav, taux de réussite : 10 %

« Capuuuuuu ? Capuuuuuuuuuu puuu puuu ? » Rien à faire, depuis quelques mois, c'est l'écho du vide qui nous répond quand on cherche dans les projets professionnels de la starlette de téléréalité qui a quitté TPMP l’année dernière. Elle a bien fait une petite apparition à Cannes, comme nombre d’anciennes candidates de NRJ 12, elle continue aussi à faire vivoter sa web-série En coloc, mais plus de trace d’elle ni au théâtre (son projet de l’époque), ni à la télé. Elle peut tout de même se féliciter d’avoir fait écrire son livre à une auteure, mais elle n’a pas l’air de faire grand-chose de concret. Camille, si tu veux t’inspirer d’elle, ne retiens que la relation amoureuse avec un fils ou une fille de.

Bertrand Chameroy, taux de réussite : -12 %

Bertrand Chameroy a peut-être le profil le plus similaire au tien, Camille. C’est bien, il donne à son ancien collègue une idée des écueils à éviter. Après son départ de W9, l’ancien protégé de Cyril Hanouna obtenait sa propre émission hebdomadaire sur W9 : OFNI, l’info retournée. Au bout d’une saison, la chaîne mettait fin à l’expérience. La raison ? Les mauvaises audiences. Et les audiences, ça n’est pas le point fort de Camille Combal. Dans Il en pense quoi Camille, aux mêmes horaires que sa future émission sur TMC, l’animateur rassemblait à peine 469.000 téléspectateurs en moyenne, contre 520.000 pour son successeur Julien Courbet.

Enora Malagré, taux de réussite : 60 %

On ne va pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais Enora Malagré s’en sort plutôt bien. Discrète à la télévision, elle a néanmoins créé son propre média, la Women Trend Family, et a l’air de s’éclater. Visiblement, créer un projet et se donner à fond pour que ça marche, ça rend heureux. Bon, on attend de vérifier que cette appli féministe tient plus d’un mois avant de dire que c’est une vraie réussite, mais ça a l’air bien parti. Prends-en de la graine, Camille.