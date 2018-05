«Traqués», le premier téléfilm avec Jenifer fait un carton

Jenifer Bartoli dans «Traqués» diffusé le 14 mai 2018 sur TF1. — FRANCOIS LEFEBVRE/STORIA TV/TF1

Un pari réussi ! TF1 a pris la tête des audiences ce lundi avec la diffusion du téléfilm en deux parties, Traqués, porté par la chanteuse Jenifer Bartoli. Le thriller a rassemblé 6,4 millions de téléspectateurs, soit 26,9 % de part de marché, selon Médiamétrie. Ils étaient encore 5,7 millions pour la deuxième partie diffusée à la suite, soit 27,7 % de PDA.

Après s’être essayée au théâtre avec Les Monologues du vagin en 2009 et 2010 et au cinéma avec des apparitions dans Les Francis de Fabrice Begotti et Faut pas lui dire de Solange Cicurel, la coach de The Voice Kids faisait sa première apparition en tant que comédienne à la télévision.

Un premier rôle très physique

Dans cette fiction mise en scène par Ludovic Colbeau-Justin, Jenifer Bartoli incarne Sarah, une jeune femme qui découvre Léo, un garçon de 11 ans, dont le père a été assassiné, dans le coffre de sa voiture. S’ensuit alors une course-poursuite dans laquelle Sarah se montre prête à tout pour sauver l’enfant qu’elle a recueilli.

Pour ce premier rôle très physique, la comédienne a suivi un entraînement intensif avec le cascadeur Gil de Murger qui a posté sur Instagram une vidéo de leurs répétitions.