Bruce Toussaint quitte France info et France 5 pour rejoindre BFMTV

Une seule saison passée aux commandes de la matinale radio de franceinfo​ et Bruce Toussaint a déjà décidé de ne pas reconduire l’expérience à la rentrée prochaine. « Après dix années de matinale sur différentes antennes radios et télés, Bruce [Toussaint] a souhaité poursuivre son métier de journaliste au sein d’un autre média à un horaire qui ne l’oblige plus à se lever à 4 heures du matin », a annoncé ce lundi Vincent Giret, directeur de franceinfo.

Bruce Toussaint a décidé de ne pas faire une saison de + à la tête de la matinale de franceinfo. Et de ne plus se lever à 4h du matin.Bruce a fortement contribué au succès de notre matinale.

Ce fut un plaisir de travailler avec lui, et même si je le regrette, bonne chance à lui ! — Vincent Giret (@vincentgiret) May 14, 2018

« Une décision qui n’a pas été facile à prendre pour lui. Ce fut un plaisir pour nous tous de travailler avec Bruce [Toussaint] cette année, et même si nous regrettons son départ, nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure », a conclu Vincent Giret.

Le journaliste rejoint BFMTV

Le journaliste quitte également ses fonctions sur France 5 sur l’émission C dans l’air. Il rejoint la chaîne BFMTV où il va animer la tranche 22h-minuit du lundi au jeudi en remplacement de Jean-Baptiste Boursier qui quitte la chaîne, selon les informations du Figaro.