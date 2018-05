Un oubli poin­té du doigt par les Internautes. Laurent Dela­housse recevait ce dimanche sur France 2 dans l’émission 20h30 le dimanche Les Parisiennes, un groupe vocal yé-yé composé d’Arielle Dombasle, Helena Noguerra, Inna Modja et Mareva Galan­ter.

Durant l’inter­view, le jour­na­liste a commis une erreur qui n’est pas passée inaperçue. Alors qu’il citait le pays ou l’île de nais­sance des quatre invi­tées, Laurent Dela­housse a omis celui d’Inna Modja, née à Bamako, au Mali : « Les Etats-Unis pour Arielle Dombasle, la Belgique pour Helena Noguerra, Tahiti pour Mareva Galan­ter, et l’Afrique pour Inna Modja. »

"Arielle Dombalse vous êtes née aux Etats-Unis, Héléna Noguerra en Belgique, et vous @Innamodja en Afrique..." Laurent Delahousse ce boulet. Ce grand pays l'Afrique. pic.twitter.com/UQHFKyriCK

Le journaliste, vivement critiqué sur les réseaux sociaux, s’est expliqué sur Twitter : « Un millième de seconde d’oubli sur un pays… quel pays d’origine ?….. je cherche et… et cette dégringolade de discours », a-t-il reconnu.

Folie des réseaux 😢...un millième de seconde d'oubli sur un pays ...quel pays d'origine ? ..... je cherche et ...et cette dégringolade de discours .... mais comment pouvons vous être aussi ... (chut) ....☘️merci @Innamodja vive le Mali que j'aime et à très bientôt 🌟🌟🌟 https://t.co/iei1kKJQCb