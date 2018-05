«The Voice»: Les finalistes rendent un hommage émouvant à Maurane, Obispo fond en larmes

En hommage à la chanteuse, une photo de Maurane était projetée pendant la finale de «The Voice» — CAPTURE / TF1

La finale de la saison 7 de The Voice, qui a vu gagner Maëlle samedi soir sur TF1, a été marquée par un vibrant hommage à Maurane, retrouvée morte le 7 mai dernier à son domicile à Bruxelles. Devant une photo de l’artiste, les quatre finalistes -Maëlle Pistoia, Xam Hurricane, Raffi Arto et Yoann Casanova- ont repris le célèbre Sur un prélude de Bach. La prestation a créé une vive émotion dans le jury, Pascal Obispo et Zazie n’ont pas pu retenir leurs larmes.

Revivez l'hommage IMMENSE des 4 finalistes à Maurane sur "Prélude de Bach" : l'émotion était grande sur le plateau de #TheVoice... Regardez ⏬⏬ https://t.co/wJM0L0Lrdh — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) May 13, 2018

« Ce soir, on pense très fort à elle »

La chanson avait été introduite par Nikos Aliagas. « C’est une part de notre patrimoine musical qui s’est envolée vers les étoiles, en début de semaine, de façon violente, impromptue. Maurane était l’une des plus belles voix francophones. C’était une chanteuse intense, une belle personne, une belle âme aussi, touchante, aimante, généreuse. Le samedi soir, elle aimait commenter l’émission sur les réseaux sociaux avec humour, avec générosité. Elle nous taquinait parfois. Ce soir, on pense très fort à elle et on voudrait lui dédier cette finale. Et notre façon d’honorer sa mémoire passe par la musique », a-t-il insisté, selon Puremedias.

La septième édition a été marquée par la victoire Maëlle Pistoia, la protégée de Zazie. C’est la première fois de l’histoire de l’émission qu’une « voix » féminine est sacrée.

