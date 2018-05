VIDEO. Mariage princier: «Zone interdite» dévoile la demande en mariage du prince Harry et Meghan

EXCLU «20 MINUTES» Dans un extrait, dévoilé en exclusivité à « 20 Minutes », le prince Harry et Meghan Markle raconte la demande en mariage…

Meghan Markle et le prince Harry se diront oui le samedi 19 mai. — Matt Dunham/AP/SIPA

A un peu moins d’une semaine du mariage princier tant attendu, Zone interdite diffuse ce dimanche soir sur M6 « Les secrets du mariage qui bousculent la couronne ». Dans un extrait, dévoilé en exclusivité à 20 Minutes, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle racontent la demande en mariage.

« Il s’est agenouillé »

« C’était une soirée agréable, on faisait rôtir un poulet, raconte Meghan Markle. Ca a été une surprise incroyable, c’était tellement mignon, naturel et si romantique, il s’est agenouillé », poursuit-elle devant son futur époux. « Elle ne m’a pas laissé finir, elle a dit "oui, oui, bien sûr", on s’est pris dans les bras, je lui ai dit "est-ce que je peux te donner la bague ?" », détaille le prince.

Harry et Meghan se fréquentent depuis juillet 2016 et vivent dans un cottage du palais de Kensington, où habitent le prince William, son épouse Kate et leurs deux enfants. Ils ont annoncé en novembre 2017 leur mariage, qui sera célébré le 19 mai à la chapelle Saint-George du château de Windsor, près de Londres.

>> A lire aussi : «Si Meghan Markle a un problème avec l'alcool, alors la plupart des Français en ont un aussi», selon le biographe Andrew Morton