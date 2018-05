La France participera à l'Eurovision Junior 2018

Avant le coup d’envoi de la finale de l’Eurovision, ce samedi, à Lisbonne, France Télévisions a révélé que la France allait, pour la deuxième fois, participer à l’Eurovision Junior.

Fière d’être ce soir à #Lisbonne aux côtés de @MadameMonsieur et de toute la délégation française et de rencontrer @jonolasand ! @Francetele s’engage encore plus pour l’#Eurovision : @France2tv rejoint ainsi dès cette année #JuniorEurovision ! @EBU_HQ pic.twitter.com/h7Ps0xpW7Z