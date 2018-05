«13 heures» de France 2: Une journaliste fait un malaise pendant son duplex

La journaliste Angélique Etienne a été victime d'un malaise pendant son duplex sur le JT de France 2 présenté par Nathanaël de Rincquesen. — Capture d'écran/France 2

Plus de peur que de mal pour la journaliste Angélique Etienne. Ce jeudi, elle assurait en direct un duplex dans le «13 heures» de France 2 au sujet de l’affaire Naomi, cette maman de 22 ans décédée alors que son appel au Samu n’a pas été pris au sérieux à Strasbourg.

La correspondante pour le Grand Est de France Télévisions a fait un léger un malaise pendant son intervention. Elle s’est toutefois montrée rassurante sur son état de santé sur son compte Twitter, quelques heures plus tard.

Petit malaise de la journaliste Angélique Etienne ce midi sur France 2. Nathanaël de Rincquesen donne par la suite des nouvelles. Petit malaise du au stress du direct. pic.twitter.com/yadNLV3i9j — Toutes infos télé (@Toutesinfostele) May 10, 2018

Le duplex interrompu

Lorsqu’elle est apparue à l’écran pendant le journal, Angélique Etienne s’est rapidement interrompue. Le souffle court, les paupières mi-closes, et le regard affolé, elle n’est pas parvenue à aller au terme de ses explications. « Ce sont les parents et la sœur de Naomi qui s’exprimeront pour la première fois à la télévision cet après-midi. Une conférence de presse que la famille souhaite la plus digne possible face à… », a-t-elle commencé.

Le présentateur Nathanaël de Rincquesen, joker de Marie-Sophie Lacarrau, a alors relancé le duplex par une deuxième question, en vain. France 2 a préféré ensuite interrompre le duplex et passer au sujet suivant. « On vous retrouvera dans un instant », a annoncé Nathanaël de Rincquesen. Mais Angélique Etienne n’est plus réapparue à l’écran ensuite.

« Je vous retrouve vite sur France 2 »

Le journaliste a publié un message sur Twitter afin de rassurer les téléspectateurs. « Elle se repose et tout va bien ! », a assuré Nathanaël de Rincquesen, ajoutant qu'« un direct dans un JT reste un exercice particulier ».

Bonjour à tous et merci pour vos messages bienveillants à l’égard d’@angeliquetienne... Elle se repose et tout va bien! Un direct dans un jt reste un exercice particulier :) #NousNeSommesPasDesMachines Angelique est une super journaliste!

A demain pour de nouvelles aventures... — N. de Rincquesen (@Nat2Rink) May 10, 2018

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien, touchants et bienveillants ☺️ Juste un petit malaise, mais je vais mieux et vous retrouve vite sur France2 💪 — Angélique Etienne (@angeliquetienne) May 10, 2018

Touchée par les nombreux messages à son attention, Angélique Etienne a remercié les internautes et a expliqué avoir été victime d’un malaise en plein direct. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien, touchants et bienveillants. Juste un petit malaise, mais je vais mieux et vous retrouve vite sur France 2. »

