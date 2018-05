«Burger Quiz»: Ryan Reynolds alias Deadpool invité surprise de l’émission

Alain Chabat reçoit Ryan Reynolds dans le «Burger Quiz» le 9 mai 2018 sur TMC. — CAPTURE TWITTER

Le Burger Quiz s’offre un VIP ce mercredi soir sur TMC. Après avoir accueilli Bigflo & Oli, Marina Foïs et Jean-Paul Rouve, Alain Chabat reçoit Ryan Reynolds, l’interprète de Deadpool, dans la nouvelle version de son émission, selon le compte Twitter officiel. « Ce soir, Ryan Reynolds alias Deadpool a quelque chose à vous dire dans Burger Quiz ! », peut-on lire sur un premier tweet.

« Spoiler alert ! Ryan Reynolds est passé par le Burger Quiz »

Dans une deuxième publication, Ryan Reynolds tient Alain Chabat par l’épaule. En commentaire : « Spoiler alert ! Ryan Reynolds @VancityReynolds alias Deadpool est passé par le Burger Quiz, pour une surprise ».

A ses côtés, on trouvera Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow, Géraldine Nakache, Thomas VDB et Mathieu Madénian. Le Burger Quiz, jeu loufoque qui avait marqué la télévision des années 2000 lors d’une saison unique sur Canal +, a fait son retour le 25 avril.

