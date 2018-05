«The Voice»: Les quatre finalistes désignés et un hommage émouvant à Gregory Lemarchal

Nikos Aliagas sur le plateau de «The Voice». — Franck Castel/TV/ Bureau233

Ils ont encore gravi une marche. Quatre candidats ont été désignés ce samedi pour participer à la finale de la saison 7 de «The Voice», samedi prochain sur TF1.

Il s’agit Casanova (équipe de Mika), qui a repris ce samedi le tube d’Eddy de Pretto, Kid. Mais aussi de Maëlle (équipe de Zazie) qui a remporté son ticket pour la finale tout en émotion avec Diego libre dans sa tête de Michel Berger, de Xav Hurricane (équipe de Pascal Obispo) qui s’est qualifié avec la chanson Et main­te­nant de Gilbert Bécaud et de Raffi Arto (équipe de Florent Pagny) qui a interprété avec fougue J’irai où tu iras de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion.

#TheVoice

Interprétation touchante de "Diego, Libre Dans Sa Tête" pr Maëlle ! pic.twitter.com/IQC7RcXE2d — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) May 5, 2018

Nikos Aliagas et Karine Ferri ont rendu hommage à Grégory Lemarchal

L’autre temps fort de la soirée a été l’hommage a rendu à Grégory Lemarchal, 11 ans après sa mort, en présence de Karine Ferri, son ancienne compagne et de Nikos Aliagas.

@nikosaliagas ....🙏🏻 A post shared by Karine Ferri (@karineferri) on May 5, 2018 at 1:42pm PDT

« Tout à l’heure, en écoutant la chanson Et maintenant, qui avait été reprise à l’époque de la Star Ac par Grégory, évidemment on a eu une pensée pour notre ami, a expliqué Nikos Aliagas. Et l’année dernière, à la même époque, on s’est retrouvés avec plusieurs artistes à Chambéry pour récolter des fonds pour l’association pour créer la maison Grégory Lemarchal », a déclaré Nikos Aliagas. « Exactement, la première pierre de ce lieu va être posée d’ici quelque temps. C’est aussi grâce à vous et votre générosité et on voulait vous remercier du fond du cœur d’être toujours à nos côtés pour ce combat », a ajouté Karine Ferri, très impliquée dans l’association.

Emotion palpable de Karine Ferri lorsqu'elle lance l'appel aux dons pour l'association Grégory Lemarchal. #TheVoice pic.twitter.com/LzivJobjJJ — Voici (@voici) May 5, 2018

Pour cette soirée de demi-finale, d’anciens talents se sont produits lors de l’émission, comme Louane, Emmy Liyana et Antoine Galey. Pascal Obispo lui, a interprété un titre de son tout nouvel album. Une émission qui a séduit son public puisque TF1 était une fois de plus leader de la soirée grâce à ses 4 562 000 téléspectateurs, soit 24.1 % de part de marché.