Vincent Lagaf' et son fils intègrent l'équipe de «Fort Boyard»

Vincent Lagaf' en 2015 — Ugo Amez/SIPA

Un nouvel animateur pour de nouvelles sensations fortes. Vincent Lagaf' a été contacté par la productrice de Fort Boyard, Alexia Laroche-Joubert, pour monter un « jeu aquatique » autour du flyboard, un engin à propulsion hydraulique dont il est prof dans une académie à Cavalaire (Var), a révélé l’animateur à nos confrères de Var Matin.

« La difficulté principale pour les candidats tiendra dans l’équilibre et le travail de l’oreille interne, indique l’instructeur de flyboard. Le corps humain ne connaît que deux dimensions : "devant - derrière" et "droite-gauche". Là, il faut aussi intégrer "en haut - en bas". Sur la plage à Cavalaire avec mes clients, je prends le temps, je les bichonne pendant une heure. Là, il faudra aller beaucoup plus vite. »

« Un retour vers l’enfance »

Pour l’aider dans sa nouvelle mission, Vincent Lagaf' pourra compter sur son fils Robin, « un cadreur technicien spécialisé dans les sports mécaniques ». De quoi augmenter la dose de plaisir pour l’animateur qui affirme que ce nouveau boulot est « aussi un retour vers l’enfance ».

« Ça me rappelle l’époque où j’allais en vacances sur l’Ile d’Oléron avec mes parents. J’ai connu le jet ski là-bas », a-t-il confié. « La condition sine qua non pour revenir était de ne pas m’enfermer dans un contrat d’exclusivité et de ne pas être prisonnier des audiences. Retravailler à la télévision de cette façon-là est un bonheur ! »