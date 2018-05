Tex bientôt de retour? «On travaille avec Cyril Hanouna sur plein de choses qui risquent d'être à l'antenne»

Avouez qu'avec ce merveilleux photomontage, on a envie de croire à l'amitié Tex/Cyril Hanouna. — Photomontage/ C. Barrois / GS / NIVIERE/VILLARD/SIPA

Bientôt de retour à la télévision, et pas avec n’importe qui ? L’animateur Tex a laissé entendre, lors d’une interview accordée au magazine belge Télépro, qu’il avait des projets en cours et qu’il pourrait poursuivre sa carrière télévisuelle sur une chaîne du groupe Canal.

Evincé des Z'Amours pour une blague de mauvais goût racontée fin 2017 dans l’émission C’est que de la télé, l’animateur estime que cette mésaventure l’a servi. « Comme c’est un truc qui est injuste et qui est basé sur la liberté d’expression, ça fait bouger beaucoup de gens. » Pour l’instant, Tex confirme qu’il coanimera le 10 mai prochain sur la radio Bel RTL une émission spéciale « autour de l’amour ». Les auditeurs devront répondre à des questions pour tenter de gagner un voyage… pour assister au mariage du Prince Harry et de Meghan Markle.​

« A l’heure qu’il est, il n’y a rien de ferme »

Alors que Cyril Hanouna a plusieurs fois témoigné son soutien à son ex-confrère de France 2, ce dernier a confirmé qu’il était en contact avec le producteur de H2O. « On travaille avec Cyril sur plein de choses qui risquent d’être à l’antenne, mais à l’heure qu’il est, il n’y a rien de ferme, confie Tex. Si ça voit le jour, c’est bien et puis si ça ne voit pas le jour, j’ai plein d’autres choses à faire. Mais je suis disponible partout, même en radio. »

Pour autant, l’humoriste n’est pas focalisé sur son retour à l’écran : « Si je ne reviens pas à la télé, ça ne me manquera pas. » Tex écrit aussi un nouveau one man show qui évoque son départ des Z’Amours « à la manière de la Guerre des étoiles ». On a hâte.