Caroline Receveur dans «Top Chef»: «J’aime faire des plats gourmands, mais simples»

L’influenceuse star d’Instagram (pour les Français en tout cas) est de retour à la télévision. Caroline Receveur, découverte dans Secret Story, passée ensuite sur NRJ 12 avant de passer sur TF1 il y a deux ans dans Danse avec Les Stars, débarque cette fois sur M6 et dans une émission de cuisine. La future maman s’est mise à la cuisine pour Top Chef : Les stars aux fourneaux.

On vous a vue dans DALS, maintenant dans Top Chef… Vous avez décidé de nous dévoiler une facette de votre personnalité par émission ?

J’ai un parcours assez ponctuel à la télévision, j’y dévoile des facettes de ma personnalité, oui et non. Je fais surtout des choix qui me correspondent, qui me parlent. La danse j’ai toujours aimé, donc j’ai aimé participer à Danse avec les Stars. Top Chef, c’est plutôt une petite parenthèse parce que j’aime beaucoup cuisiner. Je trouvais ça intéressant. Je ne cuisine pas comme une pro, mais j’aime ça.

Ça pourrait être quoi la prochaine émission ?

Ça n’est pas mon but dans la vie de participer à des émissions. Je ne cherche pas spécialement à faire de la télévision, je suis plutôt très sélective. Ça n’est vraiment pas ça qui me fait me lever le matin : Je n’ai pas envie de passer à la télé pour passer à la télé.

Quel genre de cuisinière êtes-vous au quotidien ?

Je ne cuisine pas pendant des heures. Quand j’ai faim, j’ai faim. Je ne fais pas de plats en sauce comme nos grands-mères, je fais plutôt des salades, des bowls, des smoothies… J’aime faire des plats gourmands mais simples. Je vais à l’essentiel.

Mais alors ça n’était pas trop compliqué de passer des heures en cuisine pour l’émission ?

Le temps c’est ce qui m’a le plus stressée. On avait deux heures pour cuisiner, et sans être dans sa cuisine dans laquelle on a ses habitudes, ça n’était pas évident. Finalement, deux heures ça passe super vite, alors que je n’ai pas l’habitude de cuisiner pour des invités. J’avais vraiment envie de plaire au jury.

Est-ce que l’émission a changé votre rapport à la cuisine au quotidien ?

Je me suis amusée à refaire l’un des plats chez moi. Deux-trois petites techniques me sont restées, mais, globalement, j’ai plus mis mes connaissances dans les plats plutôt que l’inverse. C’était une parenthèse sympa, mais ça n’a pas changé ma façon de vivre.

Ça vous a donné envie de vous mettre en cuisine pour votre futur enfant ?

Ce qui me donne envie de me mettre en cuisine pour les petits pots, c’est plutôt de savoir ce qu’il mangera.

Est-ce que participer à ce type d’émission vous permet d’entretenir votre base de followers, voire de l’augmenter ?

Bien sûr, l’impact de la télévision est complètement différent de celui des réseaux sociaux. Mais je ne pense pas du tout à ça quand je fais de la télé : C’est vraiment pour prendre du plaisir pour moi, parce que je trouve des émissions sympas. Après, si ça touche d’autres personnes, tant mieux.