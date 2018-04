VIDEO. Tex va se défendre en justice après son licenciement pour une blague sexiste

Tex dans l'émission Les Z'amours — Groupe France Télévisions France 2

Tex veut défendre ses droits. Invité par Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! sur C8, l’ex-animateur des Z’amours est revenu sur son éviction par France 2. Sans remords ni regret, Tex a confirmé qu’il allait faire valoir ses droits devant les prud’hommes : « Je vais juste appliquer mes droits, pas plus que ça. »

Tex a toutefois expliqué qu’il ne serait pas en première ligne dans ce combat judiciaire contre son ancienne boîte de production : « Moi je suis un homme de scène, il y a des hommes de loi. Ce sont eux qui s’en occupent. Ils n’auraient peut-être pas dû virer leur meilleur fils. »

Point Godwin et hommage à Marianne

Tex a profité de cette nouvelle invitation sur C8, quelques jours après avoir été invité par Cyril Hanouna dans TPMP, pour se défendre. Il a, à nouveau, joué la carte du droit d’expression : « On ne vire pas les gens pour une blague. Ou alors on n’est plus en France, plus en démocratie et c’est ça qui m’inquiète le plus. »

L’humoriste est allé plus loin, comparant son cas à ceux des victimes de délation durant la seconde guerre mondiale. Rien de moins… Concernant les nombreux signalements au CSA suite à sa blague sexiste, il estime ainsi que ça lui « rappelle les pires heures. On ne fait pas de censure à la télé, ça soulève tellement de gros problèmes. »