Cyril Hanouna fier de l'émission du Duo Day: «Nadjet est parfaite pour "TPMP", elle crève l'écran»

Mission accomplie pour Baba ? Jeudi, le Duo Day avait pour mission de créer des binômes entre personnes valides et handicapées afin de « construire des ponts » entre elles. Pour l’occasion, Cyril Hanouna a partagé sa journée avec Nadjet Meskine, un mannequin qu’il avait remarquée lors de sa première émission ouverte à tous, le 17 novembre 2017. La jeune femme a même coprésenté Touche pas à mon poste avec l’animateur.

« Je voulais que Nadjet soit totalement intégrée aux équipes, explique Cyril Hanouna. Elle a passé la journée avec moi, à Vivre FM, chez H2O avec les équipes de prod, au studio avant l’émission… Je voulais qu’elle voie notre quotidien, et qu’elle se dise, même si elle n’en a pas besoin, qu’elle peut le faire si elle en a envie. » Une journée « géniale » pour la miss qui estime que « c’était un honneur d’être à côté de Cyril Hanouna. C’est quelqu’un qui a un grand cœur pour de vrai, ce qu’il fait au quotidien c’est vraiment bien. »

« Nadjet, c’est une bombe »

Un coup de cœur réciproque, visiblement. L’animateur, qui a ouvert son émission du vendredi aux personnes atteintes de handicap depuis un moment n’était pas limité dans le choix de son partenaire pour ce jour un peu spécial. « En novembre, elle a fait une super prestation, estime Cyril Hanouna. On est resté en contact depuis et je lui ai proposé de passer la journée du DuoDay avec moi car elle crève l’écran ! Nadjet, c’est une bombe ! Elle est drôle dans la vie et à l’antenne, elle aime rigoler, vanner… J’en ai fait les frais hier ! Elle est parfaite pour l’émission et c’était un plaisir de vivre avec elle cette journée. »

« Comme avec toutes mes équipes, elle a participé à la préparation de l’émission, des séquences, du conducteur, poursuit Baba. Elle a donné son avis a chaque fois. Elle m’a même fait retirer une séquence en me disant : "Ça, le public, il s’en fout !" Elle avait raison… » Et le présentateur n’a pas hésité à complimenter la nouvelle venue : « Je l’ai beaucoup fait rire et il a aimé, se félicite Nadjet. Après l’émission, il m’a dit que c’était très bien. Il soutient vraiment les personnes, il m’a invitée parce qu’il en avait vraiment envie, pas parce que c’était le moment. C’est vraiment quelqu’un d’humain que j’apprécie énormément. »

« Tout le monde a sa place dans "TPMP" s’il est bon »

« Je défends tous les jours l’intégration des handicapés à travers le mannequinat, j’aimerais faire un peu de télé pour ça », ajoute la présentatrice d’un soir. Mais son acolyte serait-il prêt à attraper cette perche ? « Bien sûr ! D’ailleurs, l’année prochaine dans TPMP on ne se restreindra sûrement pas qu’au vendredi pour intégrer des chroniqueurs en situation de handicap, prévient Cyril Hanouna. Nadjet comme plein d’autres, Adrien, Rémy, Jérôme, Sarah… qui ont un regard super aiguisé sur les médias et une personnalité de fou. »

« On a créé une bande depuis novembre et je veux continuer, explique Cyril Hanouna en évoquant les petits nouveaux qui intègrent la bande le vendredi. L’idée c’est qu’on oublie le handicap​ pendant l’émission, qu’on rigole, vanne, se clashe. Tout le monde a sa place dans TPMP s’il est bon ! » Un message qui n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde. Nadjet est prête à faire des allers-retours entre Toulouse et Paris pour faire entendre son accent chantant plus souvent à la télé et représenter le Sud.