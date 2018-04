Audiences TV: «Buger Quiz» fait un carton pour son retour sur TMC

Alain Chabat de retour à la présentation de «Burger Quiz» pour 40 émissions sur TMC — ETIENNE JEANNERET / TF1

« Si on fait 27 millions de téléspectateurs et 82 % de part d’audience, ça sera bien. Mais si on fait moins, c’est un accident industriel », plaisantait Alain Chabat dans le Parisien le jour du retour de son jeu culte Burger Quiz sur TMC. Il peut respirer, puisque la chaîne est arrivée en tête de la TNT et s’est imposée à la cinquième place des audiences de la soirée.

« Grey’s Anatomy » toujours en tête

Vous étiez ainsi 1,9 million de nostalgiques ou curieux devant votre écran pour 7,7 % de part de marché, et 16,9 % sur les 25-49 ans. TF1 reste leader grâce à la série Grey's Anatomy et ses 3,7 millions de fans (15,4 % de PDA). M6 suit avec Top Chef et le pire score de son histoire pour une finale : 2,8 millions de téléspectateurs et 13,1 % de PDA. Le service public est au pied du podium, avec 2,5 millions de téléspectateurs (10,8 % de PDA) pour La carte aux trésors sur France 3, et 2,2 millions (9,1 % de PDA) pour la série Ben sur France 2.