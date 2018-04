«The Ch’ti touch» débarque sur Netflix

Une idée de remake de House of cards, version Ch'ti. — Capture d'écran Netflix

Il quitte la scène, mais entre sur Netflix. Dans une bande-annonce, publiée mercredi sur Twitter, Dany Bonn annonce la diffusion de son spectacle sur la célèbre plateforme de streaming. Un teaser bien ficelé et, il faut le reconnaître, plutôt drôle.

C’est un peu l’histoire d’un marchand de tapis qui essaye de fourguer des articles de contrefaçon au pape du luxe avec le bagout du bonhomme sûr de son coup. Dans le rôle du marchand, Dany Boon. Dans celui de l’acheteur, le PDG de Netflix, Reed Hastings, rien que ça.

Shoon on Netflich : Dany de Boon des Hauts de France, el quate mai. pic.twitter.com/WvY2DQNKH8 — Netflix FR & BE (@NetflixFR) April 25, 2018

Dans un anglais teinté d’un léger accent de min coin, Dany Boon explique à son interlocuteur qu’il manque « quelque chose » à sa plateforme. La touche Ch’ti, « Ch’ti touch » pour les anglophones. Et de lui vendre des remakes des séries phares diffusées sur Netflix, mais adaptées à la sauce nordiste.

« Stranger Lille »

Ainsi, pour Dany Boon, Stranger things devient Stranger Lille, avec un monstre qui enlève les enfants en poussant un terrible cri : « Heinnnnn ». House of cards se transforme en Maroilles of cards et Iron man serait Iron Frite… Evidemment, à l’écrit, c’est moins drôle. Forcément, il n’y a pas le ton.

Reed hastings ne souhaite pas vexer le Français en lui renvoyant ses idées à la figure et l’oriente sur son spectacle : « Peut-être que l’on peut commencer par ça », lui lance-t-il, très diplomate. Tout va bien qui finit bien, les deux hommes se quittent avec le sourire en s’appelant « biloute ».

Voila, enfin tout ça pour dire que « Dany de Boon des Hauts-de-France » va être diffusé le 4 mai sur Netflix. Il y avait plus simple pour le dire, mais on préfère avec la manière.