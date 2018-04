VIDEO. Le jeu culte «Burger Quiz» de retour mercredi soir sur TMC (mais ce n'était pas gagné)

Alain Chabat de retour à la présentation de «Burger Quiz» pour 40 émissions sur TMC — ETIENNE JEANNERET / TF1

Une petite saison, et puis s’en va. Et quelle saison ! Burger Quiz n’a été diffusé que septembre 2001 à juin 2002 sur Canal +, mais le jeu inventé et présenté par Alain Chabat est vite devenu culte. Qui n’a déjà regardé de vieux extraits sur YouTube, pour la rigolade ? Mais plus besoin, car Burger Quiz est de retour seize ans après, avec le même décor, le même concept, les mêmes épreuves, le même Burger de la mort et le même animateur.

« On a un contrat de 40 émissions »

Seuls changements, « plus d’images et plus de sonores », explique le producteur et réalisateur Jérôme Revon dans le Parisien, et surtout un passage de Canal + à TMC, d’un rythme quotidien en access à un format hebdomadaire en prime, avec la première ce mercredi soir. « On a un contrat de 40 émissions, mais on va déjà en tourner 30 belles, précise Alain Chabat toujours dans le Parisien. Après, on verra. Ça fait beaucoup de conneries à écrire et j’y mets toute mon énergie. Si certains trouvent ça pourri, je ne pourrai pas faire mieux. »

En léger différé du studio où on enregistrait pour la première fois sur #TMC, c'est la bande-annonce de @BurgerQuizOff !!! 🍔🍟🤘 #BurgerQuiz revient ce soir à 21h ! pic.twitter.com/0APfPE9qvM — TMC (@TMCtv) April 25, 2018

Bertrand Chameroy à la présentation ?

Si le retour du Burger Quiz est aujourd’hui un événement, il n’a failli ne jamais avoir lieu. L’ancien Nul raconte ainsi comment Cyril Hanouna puis Canal + l’ont contacté il y a cinq ans, lui qui était alors plus intéressé par un Burger Kids pour les enfants mais surtout par animer un late show quotidien sur TF1. Puis la société R & G a racheté les droits du jeu pour deux ans, avec l’idée d’en confier la présentation à Bertrand Chameroy et de le diffuser sur C8, qui préférait en faire un prime unique animé par Laurent Baffie.

A la sortie de son film Santa & Cie, Alain Chabat reçoit un coup de fil d’Ara Aprikian, patron des programmes du groupe TF 1 et donc de TMC : « Il m’a dit "si ça t’amuse, on y va. Sinon, ça n’est pas la peine". Ça m’a détendu ». La chaîne, elle, pense déjà à l’après, à un Burger Quiz en access pendant la Coupe du monde de foot, et à une nouvelle salve d’émissions à la rentrée. Mais alors sans Alain Chabat, qui réfléchit à une série télé.