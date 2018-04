«Burger Quiz», «La carte aux trésors»: Testez vos connaissances sur les jeux qui ont marqué la télé

Alain Chabat dans «Burger Quiz». — Groupe Canal+/COMEDIE+

Plus fort et plus saignant. Après une saison cultissime sur Canal + entre 2001 et 2002, c’est le grand retour du « Burger Quiz » dès ce soir sur TMC à 21h.

Toujours animé par le formidable Alain Chabat, le jeu voit s’affronter deux candidats : l’un dans l’équipe Mayo, l’autre dans l’équipe Ketchup. Chacun est aidé par deux personnalités pour passer les épreuves des « Nuggets », du « Sel ou Poivre », du « Menu », de « L’addition » et enfin du tant redouté « Burger de la mort ». Stars qui jouent à fond la carte de l’humour, questions complètement absurdes, présentateur déjanté… 17 ans après, la recette fonctionnera-t-elle aussi bien ?

Ce mercredi soir, La Carte aux trésors va également retenter l’aventure sur France 3, avec un nouveau présentateur, Cyril Féraud, aux commandes du programme.

Pour célébrer ces retrouvailles, quoi de mieux qu’un quiz replongeant dans quelques jeux télévisés ayant marqué la télévision française : Existent-ils toujours ? Ont-ils tenté un ou plusieurs come-back ou n’ont-ils fait qu’un seul tour avant de disparaître de nos écrans ? Attention, une place en finale est en jeu. Bonne chance.