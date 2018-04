«Wild»: Les téléspectateurs de M6 très en colère après la finale

Une nouvelle séquence pourrait choquer les téléspectateurs de «Wild» sur M6. — Patrick ROBERT/M6

M6 diffusait lundi soir la finale de Wild, son émission de survie, diahrrée et pipi. Elle voyait les six derniers candidats s’affronter dans une course avec à la clé un gros chèque, comme lors des émissions et courses précédentes. Sauf que… Même si Laura et Adrien sont arrivés premiers, ils n’ont pas remporté comme prévu les 50.000 euros promis. Non, ils ont juste gagné le droit de choisir le binôme qu’ils allaient affronter dans une ultime épreuve surprise : trouver un drapeau. Oui, comme lors des courses d’orientation au collège.

« Le prochain coup, jouez la finale aux dés »

Et devinez quoi ? Les survivants Laura et Adrien ont perdu au profit des chanceux Rémi et Emmanuel, qui ont trouvé le drapeau les premiers. Et hop 50.000 euros dans la poche. Ce dernier rebondissement a largement agacé les téléspectateurs et les internautes puisque, pour gagner, il fallait finalement moins s’armer de courage que de chance. Comme le fait remarquer un twittos déçu : « Le prochain coup, jouez la finale aux dés. »

#WILD m6 termine de la pire des façons en remettant la finale sur le hazard. Les gagnants sont ceux qui trouvent un drapeau caché. Le prochain coup jouez la aux dés 👎 très décevant... — 3st3ph (@3st3ph) April 23, 2018

Finale bidon... dernière épreuve indigne #Wild Un classement par points selon leur place dans les courses aurait été plus juste ! #M6 — Kenchibun (@Kenchibun) April 23, 2018

Tout ça pour finir sur une épreuve de chance. C'est nul et tellement unfair… #wild @m6 — philomat(h)e (@philomate) April 23, 2018

Biiiiidon wild. Jeux de survie basé sur le physique, le mental et la tactique de course et ça finit sur n'importe quoi. Y'a pas eu de chance tout le long l'aventure et d'un coup sur la dernière épreuve jeu de chance. Bon jeu mais fin à revoir chez les gars de chez M6 #wild #M6 — Matthieu (@mattcout13) April 23, 2018

J’aime bien le principe de l’émission mais j’aime pas les règles. La meuf elle est en finale mais elle a été éliminé 2 ou 3 fois et elle a sauté une course. C’est pas légitime. C’est pas le meilleur qui arrive en finale mais le plus chanceux en fait ... #WILD — Pon Pon (@Cece034) April 23, 2018