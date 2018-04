Stéphane Bern sera le héros d'un épisode de «Meurtres à...» sur France 3

TOURNAGE L'animateur suit l'exemple de Claire Chazal et Michel Cymès...

Portrait de l'animateur Stéphane Bern. — IBO/SIPA

Après Michel Cymès et Claire Chazal, la collection de téléfilm Meurtres à… accueillera bientôt un nouvel animateur de télé en la personne de Stéphane Bern. Selon Le Parisien, le présentateur de Secrets d’histoire tiendra le premier rôle de Meurtres en Lorraine, dont le tournage est prévu pour cet été sous la houlette du réalisateur René Manzor (Le Sang de la vigne, Mongeville mais aussi le film culte 36 15 code Père Noël).

Si Stéphane Bern est déjà apparu dans des séries (Samantha Oups) et films (Les Aristos, Connasse, princesse des cœurs), c’était surtout pour jouer son propre rôle. Ce téléfilm est donc une première pour l’animateur, comme Meurtres en pays d’Oléron l’était pour Michel Cymès, avec plus de six millions de téléspectateurs au rendez-vous sur France 3. Un très beau score.

