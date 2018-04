Olivier Minne: Le présentateur de «Fort Boyard» mentionne deux animateurs télé soupçonnés de harcèlement sexuel dans son prochain livre

#METOO Dans un livre à paraître à l’automne, l'animateur mentionnera deux présentateurs des années 1960 et 1970 soupçonnés de harcèlement sexuel…

Dans le sillage du mouvement #BalanceTonPorc, le milieu de la télévision n’échappe pas à la libération de la parole des victimes de harcèlement et d’agression sexuels.

Le présentateur Olivier Minne, qui a débuté à la télévision comme « speakerine » au début des années 1990 s’apprête à livrer les dessous parfois peu reluisants de la télévision, rapporte VSD.

« C’est surtout l’histoire du combat de ces femmes pour leur liberté »

Dans un livre qui doit être publié à l’automne, l’animateur de Fort Boyard Olivier Minne évoque deux présentateurs emblématiques du petit écran dans les années 1960 et 1970, qui selon lui, se seraient rendus coupables de harcèlement sexuel. On ignore si l’animateur donne leurs noms dans son livre ou donne seulement des indices.

Certains reprennent la partie d’une brève au sujet de mon prochain livre sur les speakerines.Les mots « condamner »,« balancer »me sont étrangers et ne font pas partie de ma grammaire.Patience,lisez et vous verrez,c’est surtout l’histoire du combat de ces femmes pour leur liberté — Olivier MINNE (@olivierminne) April 21, 2018

Mais la perspective de ces révélations a déjà fait le buzz. L’animateur a apporté quelques précisions sur Twitter : « Certains reprennent la partie d’une brève au sujet de mon prochain livre sur les speakerines. Les mots ''condamner'', ''balancer'' me sont étrangers et ne font pas partie de ma grammaire. Patience, lisez et vous verrez, c’est surtout l’histoire du combat de ces femmes pour leur liberté ».

