Le producteur Thomas Langmann reconnait avoir harcelé sa femme Céline Bosquet

Céline Bosquet et Thomas Langmann au Festival de Cannes le 14 mai 2015. — Picture Perfect/REX Shu/SIPA

Flop au box-office pour son film Stars 80, la suite, accusations de harcèlement par son ex-femme Céline Bosquet… Le producteur Thomas Langmann est en pleine tourmente, et il a décidé de répondre, de se défendre. Pour sa première interview, il a choisi Stupéfiant !, le magazine culturel de Léa Salamé sur France 2, qui propose lundi une spéciale producteurs, avec également Luc Besson et Vincent Maraval. « Il y a cinq ans [à l’époque de The Artist], vous étiez au toit du monde, résume Léa Salamé, et là, depuis quelques semaines, on vous voit à la une des journaux avec vos problèmes conjugaux, financiers… Qu’est-ce qui se passe ? »

#Stupéfiant : "Thomas cumule plein de choses dans la presse people, mais ça reste un grand producteur." Après l'échec de son dernier film, #ThomasLangmann est accusé par sa femme de harcèlement. Spéciale "Sagas de producteurs " CE LUNDI dès 22H45 ! @france2tv @LeaSalame pic.twitter.com/xyPX7o2Gfr — Bangumi (@Bangumiprod) April 22, 2018

« Il dément certaines accusations, mais en reconnaît d’autres »

Le producteur se dit alors prêt à s’exprimer, et « dément certaines accusations, mais en reconnaît d’autres, explique Jérôme Bermyn, le rédacteur en chef de Stupéfiant !, dans Le Parisien. Il assume, par exemple, les questions de harcèlement dont l’accuse sa femme ». « C’est un mec blessé, mais qui ne veut pas dire qu’il est à terre, ajoute Léa Salamé. Il est brut, tourmenté, marqué, excessif, vrai. Nous avons parlé trois heures avec lui, avant qu’il dise "banco". J’ai trouvé surprenant qu’il ait répondu à tout. » Un reportage et une interview à retrouver lundi soir à 22h40 sur France 2.