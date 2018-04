VIDEO. «TPMP»: Huit choses que vous ne savez (peut-être) pas sur l'émission qui fête ses 8 ans

Cyril Hanouna en juin 2016. — JOEL SAGET / AFP

Touche pas mon poste a débuté un 1er avril. Ce n’est pas une blague, et ce n’était pas non plus un événement à l’époque, en 2010. Après des débuts sur la chaîne Comédie ! et l’animation de tout et n’importe quoi (Morning Live, Tennis Club, Hanouna Plage, Fa Si La chanter), Cyril Hanouna propose à France 4 une émission sur la télévision, son premier amour, lui qui s’était fait remarquer gamin dans le Juste prix.

Huit ans plus tard, Touche pas à mon poste est devenu un talk-show incontournable du PAF, et C8 propose jeudi en prime et en direct l’émission spéciale Les 8 ans de TPMP, l’occasion pour Baba de revenir sur le meilleur du pire, et pour 20 Minutes de vous révéler huit choses que vous ne savez pas sur l’émission. A moins d’être un fanzouze.

Rinôçérôse

Non, Cyril Hanouna n’a pas fait venir un rhinocéros sur le plateau de TPMP. Mais il aurait pu. Rinôçérôse est en fait le nom d’un groupe de rock montpelliérain formé dans les années 1990, dont le titre Final Lap sert de musique au générique de l’émission. Si le visuel a changé au fil des saisons, le son, lui, reste plus ou moins le même, à quelques réorchestrations près. Enfin, avant que Camille Combal ne propose sa propre version début 2018, une parodie chantée et à propos : « Camille ne rentre jamais à l’heure, le prime commence à 23h ».

« It’s only TV »

« Et n’oubliez pas, la télé c’est que d’la télé. » La formule de Cyril Hanouna rythme chaque fin d’émission, et est même devenue le nom du talk animé par Julien Courbet en pré-access. Mais It’s only TV est aussi le nom international de TPMP, dont le concept est exporté dans le monde entier, et plus précisément en Algérie, en Italie, au Liban, en Tunisie et au Canada. Si chaque version a son identité propre, elles obéissent toutes à un cahier des charges très précis, jusque dans le profil des chroniqueurs.

Le chroniqueur le plus ancien

Des dizaines et des dizaines de chroniqueurs ont défilé aux côtés de Cyril Hanouna. Si, à une époque, il était facile de citer les historiques, l’animateur a bien renouvelé son équipe depuis un an, et il est difficile de s’y retrouver. Enora Malagré ? Elle est partie. Thierry Moreau ? Aussi. Christophe Carrière ? Il est passé chez Julien Coubert. On serait alors tenté par un Camille Combal ou un Jean-Luc Lemoine, qui ont chacun leur propre pastille. Mais ils ne sont là que depuis respectivement 2012 et 2011, date à laquelle est également arrivé Gilles Verdez. Non, le « vieux » de la bande n’est autre que Jean-Michel Maire, le reporter de guerre devenu «Mister Teub».

Une fois, et puis s’en va

Et parfois la greffe ne prend pas. Comme Erika Moulet sur une saison, ou Nabilla et Jérémy Ferrari pour quelques mois. Mais le record absolu est détenu par l’humoriste Camille Lellouche avec… un seul passage. Elle s'en était expliquée à 20 Minutes : « Cyril me voulait deux fois par semaine, c’est sa femme qui lui a parlé de moi. J’étais intéressée par faire un sketch en plateau, mais il me voulait autour de la table. Or, je venais de commencer ma tournée, j’avais déjà bien galéré pour exister seule, donc je me voyais mal intégrer une bande. J’ai préféré arrêter tout de suite. » Elle a récemment rejoint Quotidien sur TMC.

Interdits de « TPMP » ?

A l’automne 2012, TPMP change de format et de chaîne, et passe en quotidienne sur D8 dans la case très compétitive de l’access prime time. Et pourtant, elle réussit à creuser son trou, au point de faire peur à la concurrence ? Cyril Hanoua révèle ainsi à l’antenne que TF1 et M6 refusent que ses talents montrent leur tête sur le plateau, citant l'animateur Jean-Luc Reichmann et le candidat de Top Chef, Norbert. Selon lui, un tel boycott est « plutôt un bon signe » pour l’émission.

La plus grosse star

Chaque soir, Touche pas à mon poste accueille des invités, en grande majorité français. Mais ils ont reçu aussi de la star comme Eva Longoria, James Blunt, David Guetta, Sacha Baron Cohen. Mais le plus connu reste peut-être Justin Bieber, qui n’est pas venu en plateau mais a été interviewé par Cyril Hanouna. Ou alors le président Emmanuel Macron que Baba a appelé pour ses 40 ans en décembre 2017. Normal. Normal ?

Le prime qui n’existe pas

Face au succès, TPMP a été décliné en de nombreux prime, un par mois en moyenne. Ils ont eu des thèmes aussi différents que les animaux, les jeux télévisés, les best of, les fêtes de Noël et des noms comme Very Baba Trip, La grande rassrah ou Radio Baba. Mais on vous lance au défi de trouver le prime qui n’existe pas dans la liste suivante : Touche pas à mon public, La grande régalade spéciale St Babalentin, Touche pas à mon Patrick Bruel, Baba Hot Line, Babanormal Activity… Vous avez deviné ? Oui, ils existent tous !

108 jours

Avec 1.176 émissions et 99 primes, Touche pas à mon poste comptabilise environ 2.600 heures d’antenne, dont un direct de 35 heures non-stop, soit plus de 108 jours devant son poste. Si vous être un fanzouze de la première heure, vous avez donc passé trois mois entiers avec Cyril Hanouna. Happy Babaday ?

>> «Touche pas à mon poste»: Quel fanzouze êtes-vous?