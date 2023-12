Mais que font Chico et les Gypsies dans les églises alsaciennes ?

Il a fait chaud mardi soir en l’église d’Erstein, dans le Bas-Rhin, où les guitares et les chants de Chico & The Gypsies ont mis chaleureusement le feu. Plus de 350 personnes ont assisté à une tournée du groupe gitan venu chanter les plus beaux chants… de Noël. Ave Maria, Jingle bells, Feliz navidad, Il est né le divin enfant se sont enchaînés sous les applaudissements fournis d’un public très sage… eu égard probablement à l’endroit où se produisait le groupe de musiciens. Les plus beaux chants de Noël donc, mais sans oublier un medley des plus grands titres des Gypsies King dont Chico a été l’un des membres.

Une « acoustique exceptionnelle dans un endroit sacré »

Du flamenco pour chanter Noël ? « C’est de circonstance et on avait envie de faire cette tournée dans les églises pour se retrouver et se recueillir ensemble dans un endroit sacré », explique Chico à 20 Minutes. Des églises à l’acoustique exceptionnelle pour faire résonner la musique gitane, même si le groupe a dû veiller à ne pas monter trop fort la sono.

Un brin philosophe, Chico explique aussi ce choix de l’église : « c’est un endroit où l’on vient quand on a perdu quelqu’un, mais aussi pour faire la fête avec les mariages, les naissances… C’est un lieu où l’on se ressource, où une vraie spiritualité se dégage, et là, avec nos chansons, c’est quelque chose de vraiment extraordinaire. » Masi alors pourquoi l’Alsace ? « On nous a dit qu’il faisait très froid ici et qu’ils avaient besoin de soleil, alors on a commencé par là », répond Chico, guitare à la main, dans la petite cuisine de l’église qui lui sert de loge.