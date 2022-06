C’était une nouvelle qui avait secoué les participants du festival de métal : en 2019, une jeune femme avait lancé un appel sur les réseaux sociaux après avoir été violée au Hellfest, recherchant des informations sur son agresseur. Pour celles qui arpentent les festivals et les concerts, les faits de violences sexistes et sexuelles sont courants. Des mains aux fesses lors d’un mouvement de foule, des gestes déplacés sous l’excuse de l’alcool ou des drogues, des insultes, voire des agressions sexuelles ou des viols : les événements de musique live ne sont exempts des violences présentes dans le reste de la société. Sauf que depuis plusieurs années, sous l’impulsion du #MeToo et de la libération de la parole, les festivals se saisissent à bras-le-corps du problème, et tentent d’allier prévention et solutions pour rendre leurs événements plus safe.

Le week-end passé, alors que le Hellfest reprenait ses droits après deux ans de pandémie à Clisson, en Loire-Atlantique, une toute nouvelle brigade arpentait le festival : la Hell’Watch, t-shirts clairs à l’effigie d’une valkyrie, veillait au grain. En plus de cette brigade, les festivaliers avaient accès à l'application Safer, qui permet de signaler en temps réel des propos ou actes déplacés, qu’on en soit victime ou témoin. L’équipe d’une soixantaine de bénévoles est dirigée par David Alglave, psychologue au CHU d’Angers, spécialisé dans l’accueil des victimes et bénévole du Hellfest depuis une dizaine d’années. « La production voulait mettre en place une équipe dirigée par un professionnel. J’ai recruté des bénévoles parmi mes étudiants en psychologie, habitués à l’accueil des victimes ; mais aussi des collègues psy » explique-t-il. En plus d’un stand de prévention, la présence de la Hell’Watch aurait un effet dissuasif auprès des potentiels auteurs de violences.

Déjà en 2019, Marsatac pavait la voie

« C’est un outil de bienveillance que les gens soient accueillis sur le festival tels qu’ils sont, et qu’ils soient respectés » développe Béatrice Desgranges, titulaire d’un mandat égalité femme-homme au sein du Syndicat des musiques actuelles (SMA) et directrice du festival marseillais Marsatac. Selon elle, le secteur des musiques actuelles a toujours pris en charge la question de la prévention des risques, de la consommation d’alcool ou de stupéfiants à la protection auditive. « Cela fait partie de notre travail d’accompagnement des publics d’apporter des réponses, on a une responsabilité en tant qu’organisateurs » ajoute-t-elle. Au niveau local, le festival Marsatac s’empare du sujet en 2018, en collaboration avec le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), dans le cadre de la campagne « Violences, je te quitte ». En 2019, le festival marseillais intègre une Safe Zone avec la présence d’une psychologue du CIDFF, pour commencer la sensibilisation des festivaliers et des équipes de bénévoles.

Durant l’année 2020, alors que les festivals n’ont pas lieu, « la réflexion infuse au sein de nos équipes » raconte Béatrice Desgranges. Se crée Safer, un dispositif 360°, tant par son application (qui permet d’alerter les actes et propos déplacés pour les festivaliers), un dispositif de formation et de sensibilisation des bénévoles, et un site Internet ressource sur les questions de consentement et de violences sexistes et sexuelles en festival. « C’est un dispositif développé et pensé au bénéfice des autres festivals : si nous avions ce besoin-là, les autres l’avaient aussi » ajoute la directrice de Marsatac. L’édition 2021 du festival marseillais intègre ce dispositif, sous forme de test à taille réelle, et est mis en place dans d’autres festivals cet été-là, comme au I Love Techno à Montpellier. « Cela permettait de voir les différentes conditions géographiques et de lieux, les différents publics, pour être les plus représentatifs possibles » développe Béatrice Desgranges. Avec les retours de l’édition 2021, l’équipe améliore l’application et les dispositifs de formation à l’hiver 2021. Alors que le soleil pointe le bout de son nez et que les principaux festivals de l’été battent le plein, le dispositif Safer se développe sur de plus en plus de scènes.

Sensibiliser, prévenir et signaler

Pour David Alglave, la mise en place de ce système permet aussi de mettre en lumière des ressources pour que tout le monde se sente investi dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Car en festival, au-delà du cadre festif, les moments de foule et une certaine promiscuité dans les concerts peuvent rendre complexe l’identification des agresseurs. « On a eu beaucoup de retours positifs des festivaliers sur ce premier week-end du Hellfest. L’idée, c’est de rappeler par notre présence qu’on existe, et que ces problématiques sont réelles » ajoute le psychologue.

Béatrice Desgranges a aussi vu la différence avec Safer : pour l’édition 2022 de Marsatac, l’application a été téléchargée plus de 3500 fois. « Avoir une Safe Zone et une maraude, ça nous rend visibles et cela crée beaucoup de dialogue autour de ces questions-là » affirme-t-elle. En plus de la protection du public, ces maraudes auraient un effet dissuasif sur les auteurs de violences. « Cela rassure indéniablement, les festivaliers se sont sentis entendus, dans un cadre bienveillant » ajoute la directrice de Marsatac.

Quel bilan pour Safer ?

Le dispositif a moins d’un an et demi, et malgré le manque de recul, David Alglave et Béatrice Desgranges comptent bien continuer à améliorer la formation des bénévoles et l’application, pour être le plus efficace possible. « Après le premier week-end du Hellfest, on peut réajuster le dispositif. Pour l’instant on constate des comportements inappropriés, des attouchements, des personnes profitant de la promiscuité des avant-scènes pour avoir des contacts inappropriés. De plus, on réfléchit à d’autres signalétiques pour que les gens puissent mieux nous voir » explique David Alglave. Pour ce second week-end du Hellfest, les équipes de la Hell’Watch devraient être plus denses, postées à des endroits stratégiques. Des permanences aux postes de secours seront ajoutées pour recevoir le public, victimes comme témoins.

Comme l’explique Béatrice Desgranges, le dispositif Safer et des maraudes ne peuvent pas être une solution miracle au problème des violences sexuelles et sexistes en festival. « Cela demande de l’engagement. Si le festival ne s’engage pas sincèrement, ça ne pourra pas fonctionner. On ne peut pas coller un pansement sur une jambe de bois » ajoute-t-elle, rappelant que Safer reste un outil. D’autres festivals commencent à s’emparer de ces méthodes, comme Solidays, qui s’ouvre ce week-end, et déploiera des maraudes.

Béatrice Desgranges nous indique ainsi que « chaque jour, des festivals viennent nous voir pour mettre en place Safer ». Les Déferlantes à Perpignan, Musilac à Aix-les-Bains ou Les Vieilles Charrues ont ainsi choisi de développer le dispositif sur leurs événements. Un vrai changement de paradigme, pour que la musique soit appréciée par tous et toutes, sans risque de violences.