Plus de 40.000 nouveaux cas de Covid-19 en moyenne sur les sept derniers jours, un taux d’incidence trois fois plus élevé qu’en France, l’état « de catastrophe » déclaré dans deux Länder… La quatrième vague de la pandémie touche durement l'Allemagne actuellement.

Partout, des mesures sont prises afin de l’endiguer. A Europa-Park et chez son pendant aquatique Rulantica aussi. Les célèbres parcs d’attractions situés à environ une demi-heure de Strasbourg ont annoncé hier une mesure drastique. « Pour les personnes non vaccinées ou non guéries, il n’est PLUS possible de visiter Europa-Park en présentant un test (PCR ou antigénique) », est-il écrit sur le compte du concurrent de Disneyland.

En clair, il faudra donc être totalement vacciné contre le Covid-19 pour accéder au Blue Fire et autres Wodan. Sauf pour les plus jeunes. « Une exception s’applique pour les enfants : les – de 7 ans et les enfants jusqu’à 17 ans scolarisés ne doivent pas présenter de test mais un justificatif d’âge (carte d’identité). Les enfants non scolarisés de 8-17 ans doivent présenter un justificatif d’âge et un test antigénique », écrit encore le parc d’attractions.

Sur place, le port du masque reste obligatoire.