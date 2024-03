Vous connaissez l’expression « envoyer quelqu’un bouillir » pour assurer une fin de non-recevoir à sa demande ? Dans Shōgun, série disponible sur Disney+ depuis le 27 mars, on en découvre une illustration littérale quand un marchand portugais passe à la casserole ou plutôt au chaudron. Cette nouvelle adaptation du roman de James Clavell par Justin Marks et Rachel Kondo est largement moins « grand public » que celle de 1980 qui mettait en scène Richard Chamberlain et Toshirô Mifune dans un Japon de carte postale. Cette fresque épique a cependant reçu 100 % d’avis positifs sur le site critique Rotten Tomatoes. Et c’est mérité !

Game of Thrones et son sens de la fête bien particulier sont passés par là et la version 2024 n’est pas vraiment recommandée au jeune public. La chaîne déconseille d'ailleurs le programme aux moins de 16 ans. « C’est un récit biculturel qui devait montrer l’histoire de façon authentique en respectant toutes les cultures », déclare Justin Marks.

Violence et politique

L’action se passe toujours dans en 1600, dans le Japon féodal. Jack Blackthorne, un Anglais ambitieux y débarque pour se faire sa place entre marchands portugais désireux de faire leur beurre et prêtres catholiques résolus à sauver des âmes. Ses rapports avec Yoshii Toranaga, seigneur avide de pouvoir qui aimerait asseoir son auguste postérieur sur le trône, mêlent violence extrême et politique subtile. La première secouant la seconde pour éviter qu’on s’ennuie.

La barrière de la langue

La beauté des images, qui n’hésitent pas à montrer la brutalité d’une époque où la vie humaine était quantité négligeable, ne nuit en rien à une intrigue intelligente orchestrée par le scénariste de Top Gun : Maverick et son épouse d’origine japonaise Rachel Kondo, autrice de Girls of Few Seasons. Signes des temps : le personnage de la traductrice japonaise a lui aussi été étoffé pour donner un regard plus juste sur la culture du pays du Soleil Levant.

Usant de la barrière de la langue comme moteur scénaristique, le duo de créateurs a trouvé un bon équilibre entre les personnages. Les sous-titres n’ont pas effrayé les producteurs ce qui ajoute à la crédibilité de l’ensemble. Chacune et chacun s’exprime dans son idiome et c’est passionnant. Cela donne envie de regarder la suite dont la diffusion sera assurée à raison de deux épisodes hebdomadaires.