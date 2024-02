Un jour, nouvelle série romantique signée Netflix, coche toutes les cases de la romance à succès. L’histoire d’amour entre Emma Morley, interprétée par Ambika Mod (révélée dans l’excellente This is Going to Hurt), et Dexter Mayhew, incarné par Leo Woodall (The White Lotus) sur plus de vingt ans a créé un véritable engouement sur la plateforme. Avec plus de 5 millions de visionnages, la série écrite par Nicole Taylor, diffusée le 8 février, reste la plus regardée en France depuis sa sortie et ne bouge pas du trio de tête du top 10 global de Netflix. Pourquoi l’adaptation du roman éponyme de David Nicholls, paru en 2008, provoque-t-elle une telle ferveur chez les sériephiles ?

Il faut reconnaître que cette fiction concentre les ingrédients majeurs d’une rom-com (ou devrait-on plutôt dire d’un drame romantique) qui se respecte. Emma and Dexter, tous les deux étudiants à l’université d’Edimbourg, se rencontrent dans la nuit du 15 juillet 1988, jour de la remise des diplômes et de la Saint-Swithin. Ils passent une nuit ensemble à discuter, s’embrasser, se découvrir. La brillante étudiante -major de sa promo- refuse de coucher avec le bad boy qui, selon les rumeurs, a partagé son lit avec la majorité des filles de l’université. Cette nuit chaste laisse place à une amitié amoureuse, marquée par l’ambivalence, l’attirance et la fusion.

Choc des classes et amour inconditionnel

D’épisode en épisode, on retrouve Em' et Dex' le 15 juillet de l’année suivante, raccrochant les wagons avec cette relation tumultueuse. Le spectateur les observe grandir ensemble, prendre leurs distances, s’aimer, se haïr, se retrouver et ne peut s’empêcher de penser à Normal People, formidable série irlandaise. L’adaptation du best-seller de Sally Rooney, qui suit la passion de Marianne et Connell, partage de nombreux points communs scénaristiques avec Un jour. D’abord, le choc des classes sociales. Comme Connell, Emma vient d’un milieu modeste et rêve de devenir écrivaine.

Elle décroche un boulot dans un resto mexicain miteux pour joindre les deux bouts tandis que Dexter -comme Marianne- évolue avec une cuillère en argent dans la bouche. Le beau bourgeois flotte sur la vie avec une désinvolture insolente, improvisant une carrière de présentateur à la télévision grâce à un physique de jeune premier. L’une est une intello coincée, l’autre sombre dans l’alcool et la fête. L’amour comporte toujours une part d’inexplicable et de magie.

Rendez-vous manqués, fuis-moi je te suis… Comme Marianne et Connell dont l’histoire naît en secret sur les bancs du lycée, Emma et Dexter se vouent une adoration inconditionnelle sur une vingtaine d’années. Leur attachement crève l’écran, mais ils ne savent pas comment vivre cet amour et passent deux décennies à se rater. Tentatives éconduites, ego mal placé et déni. Ce n’est pourtant pas faute de mettre le sujet sur la table. L’un et l’autre tentent plusieurs fois de discuter de leurs sentiments, notamment lors d’un bain de minuit dans la mer Egée à l’occasion d’un voyage dans les Cyclades. Dex est trop volage, trop beau, trop tenté par les corps, Emma craint de souffrir. Elle manque de confiance en elle, refuse d’être menée en bateau et de perdre son ami.

Un titre en forme de promesse

Seulement, comment vivre autre chose quand cette « amitié » prend toute la place ? Leurs amants respectifs, éclipsés, peinent à coexister avec cette relation fusionnelle. Le titre, « Un jour », sonne comme une promesse. Em' et Dex' se trouveront un jour, bientôt. Mais quand ? La série joue avec les nerfs du téléspectateur. Quand Dex réussit enfin à mettre les drogues et l’alcool derrière lui, il annonce à son amie qu’il s’apprête à épouser Sylvie (Eleanor Tomlinson), sa nouvelle compagne sublimissime qui porte son futur enfant. Quelques années plus tard, au tour d’Emma de trouver l’amour à Paris quand Dexter est, pour sa part, célibataire. Un manque de synchronisation qui rend fou.

Cette romance entravée pénètre dans l’intimité amicale du duo avec une bande originale ultra-référencée. Des Pixies à Nico, en passant par des tubes comme Popscene de Blur, Push the feeling on de Nightcrawlers ou Glory Box de Portishead, la playlist marquée 1980-1990 plonge les Millenials dans une nostalgie adolescente. Difficile de ne pas se laisser prendre au jeu du chat et de la souris romantique par un binôme aussi passionné qu’écorché. Un drame bouleversant et cruel dont on ne sort pas complètement indemne.