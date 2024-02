Elle fait mieux que « The Morning Show » ou « Ted Lasso », la mini-série « Master of the Air » assurerait le meilleur démarrage pour une première saison pour Apple TV. Dans un article de Variety, la revue des professionnels à Hollywood, Apple affirme, sans donner de chiffres d’audience précis, que la série dépasse tous les démarrages précédents.

Après la diffusion du premier épisode de « Masters of the Air », l’audience d’Apple TV + a augmenté de 65 % dans le monde par rapport à la période des sept jours précédente. La plateforme a également maintenu une croissance à deux chiffres sur plus de 100 territoires.

« Masters of the Air » est une mini-série de 9 épisodes coproduite par Steven Spielberg et Tom Hanks. Elle est présentée comme la suite des mini-séries « Frères d’armes » et « l’Enfer du Pacifique » diffusées précédemment sur la chaîne américaine HBO. Elle raconte l’histoire de héros de l’aviation américaine pendant la Seconde Guerre mondiale chargés de bombarder l’Allemagne nazie. La série est adaptée d’un ouvrage de Donald L. Miller, historien et consultant pour des films et séries historiques. Le casting fait la part belle aux jeunes acteurs, parmi lesquels Austin Butler vu dans Elvis ou encore Barry Keoghan qui incarne un sulfureux personnage dans le succès Saltburn.

« Masters of the Air » lance actuellement de nouveaux épisodes, avec son sixième volet diffusé le vendredi 23 février. L’épisode final sera diffusé le 15 mars sur Apple TV.