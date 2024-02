Le deuil dans notre bande « a scellé entre nous un lien indéfectible »

La gueule de bois n’est pas toujours liée à la boisson. Dans la scène d’ouverture d’Enterrement de vie de garçon, sur Canal+ depuis ce mercredi, une bande de potes pousse la porte d’un club de strip-tease déprimant. On s’attend à assister à un Very Bad Trip à la française, une nuit de débauche où l’alcool coule à flots, comme le veut la tradition d’un « EVG ». Il n’en est rien. La série suit les tribulations nocturnes de cinq potes, interprétés par Panayotis Pascot, Adib Alkhalidey, Fary Lopes B, Jason Brokerss et Guillermo Giuz. Ils enterrent bien quelque chose, mais pas la vie de célibataire d’un des leurs.

Le temps de quatre épisodes, on apprend à découvrir ces cinq amis éprouvés par la disparition de leur copain. La bande nous entraîne dans des errances philosophiques, où chacun dévoile ses peurs, ses doutes, sur un ton souvent humoristique. La mort crée un espace où le rire s’invite comme une soupape de décompression. A l’occasion de la diffusion la série, des lecteurs de 20 Minutes racontent comment leur groupe de potes a affronté la mort d’un ami.

« Le périple a duré deux jours, on a enchaîné les fous rires »

Le drame fait parfois imploser le groupe, comme le raconte Gérard, qui a perdu un ami à l’âge de 26 ans. « Nous étions tous amis depuis l’adolescence et le cancer l’a emporté très rapidement… L’épreuve fut très compliquée à gérer pour notre bande…, confie-t-il. Si l’ami qui part est un pilier du groupe, ça explose ». Douze ans plus tard, ils ont peu de contact les uns avec les autres. Mais la plupart du temps, le deuil renforce les liens d’amitié. Et on le voit bien dans Enterrement de vie de garçon où la bande sert de rempart à la détresse de chacun.

« « On a toujours été un groupe extrêmement soudé, avant comme après la mort de Jeanne, raconte Sarah qui a perdu une amie de sa bande du lycée à l’âge de 24 ans. Elle souffrait de troubles mentaux et a été retrouvée noyée dans un fleuve. « Peut-être que depuis, on fait encore plus attention à la santé mentale des uns et des autres, on est tous un peu fous dans notre genre », plaisante-t-elle. »

Originaire de Lille, Charlotte a perdu son meilleur ami à l’âge de 14 ans d’un accident de scooter. Du jour au lendemain, leur bande de quatre a dû accepter de se retrouver à trois. A 41 ans, ils vivent sur trois continents différents et sont toujours aussi proches. « On a parlé de Romain pendant des années. Encore aujourd’hui, si quelque chose nous fait penser à lui, on va replonger dans les souvenirs. Récemment, j’ai envoyé une photo de mes enfants sur notre groupe WhatsApp et un ami de la bande a vu une ressemblance entre mon fils et Romain », poursuit-elle.

Les veillées, les cérémonies religieuses, les enterrements permettent certes de rendre hommage au disparu, mais aussi de relâcher la pression, de partager des anecdotes du passé et souvent d’assister à des scènes absurdes. Le deuil catalyse des émotions contradictoires et les fous rires ne sont jamais très loin. La nervosité ouvre un espace où l’hilarité est permise, surtout pour les amateurs d’ironie. Fleabag est un bon exemple du genre. Tout comme Enterrement de vie de garçon, la dramédie de Phoebe Waller-Bridge investit le terrain de l’humour noir pour explorer le deuil.

« J’étais tellement stressée de le voir, j’ai fait une hallucination »

« On est partis à plusieurs voitures pour aller à l’enterrement, se souvient Sarah. On a des souvenirs assez drôles, des scandales dans l’église. Le périple a duré deux jours, on a enchaîné les fous rires. Un oiseau s’est écrasé sur le pare-brise pendant que je conduisais, j’étais paralysée, je hurlais en boucle : "j’ai tué l’oiseau". Le lendemain, on prend le bac avec la voiture pour se rendre à l’enterrement, on voit une énorme voiture noire et on se rend compte que c’est le corbillard avec le cercueil. On s’est pris d’un rire nerveux ». »

De son côté, Charlotte se souvient aussi de moments de décompression, pendant l’enterrement, mais aussi avant. Alors adolescente, elle est allée voir le corps de son ami avant la mise en bière. Elle voyait un mort pour la première fois. « J’étais tellement stressée de le voir, j’ai fait une hallucination. Pendant deux secondes, j’ai cru voir une tête de mort alors qu’en fait il avait l’air de dormir », explique-t-elle.

Quand Charlotte se replonge dans ses souvenirs d’adolescente, encore aujourd’hui, elle rigole comme une collégienne. « Romain avait inventé une stratégie pour éviter d’avoir un fou rire qui ne marchait absolument pas et on finissait par avoir quand même un fou rire. Il faisait tout le temps le con », sourit-elle. De même, Caroline, parisienne de quarante ans, se souvient de l’enterrement d’une amie de sa bande de copines du secondaire qui s’est suicidée. Ce « moment a scellé entre nous un lien indéfectible, marqué par la joie, mais aussi par un chagrin infini. C’était à la fois terrible, et paradoxalement, un moment de retrouvailles et parfois de rires, quand nous nous sommes rappelé des histoires de collège », confie-t-elle. Depuis, elle revoit régulièrement ses copines.

Comme un effet de miroir, en regardant Enterrement de vie de garçon, le spectateur exhume ses propres souvenirs de deuil, où l’introspection et le rire redonnent une place centrale à la personne disparue.