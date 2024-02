Elle a beau connaître les neuf saisons et les 205 épisodes sur le bout des doigts, elle ne peut s’empêcher de replonger dedans à chaque rediffusion. Claire Vilani est ce qu’on appelle une fan ultime de la série culte La petite maison dans la prairie qui a bercé des générations de téléspectateurs. « J’ai commencé à regarder vers l’âge de 5 ou 6 ans et je n’ai plus décroché depuis, indique-t-elle. Pour Michael Landon bien sûr et pour les valeurs familiales et humaines véhiculées par la série. Mais aussi pour la maison en elle-même, le cocon de la famille Ingalls avec qui j’ai grandi. »

La famille Ingalls dans la série «La Petite maison dans la prairie». - R. Grant /M. Evans / SIPA

Une passion dévorante qui l’a conduite à construire dans son jardin la réplique de la célèbre cabane en bois dans laquelle vivaient Charles Ingalls, sa femme Caroline et leurs trois filles, Mary, Laura et Carrie. « Cela me trottait depuis longtemps dans la tête et cela s’est concrétisé il y a deux ans, une période où c’était un peu compliqué dans ma vie », assure cette médium de 48 ans, installée à Campénéac dans le Morbihan, à l’orée de la légendaire forêt de Brocéliande.

Le magasin des Oleson ouvrira d’ici l’été

Pour donner forme à son rêve, Claire Vilani s’est inspirée pour le plan de la taille de Michael Landon et du nombre de pas qu’il devait faire pour traverser la maison. Après cinq mois de travaux, la petite maison dans la prairie est sortie de terre juste avant la fin de l’année 2023. A l’intérieur, le fan de la série s’y sentira comme chez lui, entouré d’objets familiers comme le violon ou la pipe de Charles Ingalls ou la petite poupée en porcelaine qui trône sur la cheminée. « Je ne voulais négliger aucun détail », souligne la quadragénaire, qui a écumé les brocantes et Le Bon Coin pour que la réplique soit parfaite.

Depuis qu’elle a ouvert ses portes, la maison fait en tout cas le plein avec des réservations pour y passer la nuit qui s’arrachent. « C’est complet jusqu’en juin et j’ai déjà des réservations pour 2025 », sourit l’hôte. Juste à côté de la cabane en bois, dans une pièce à l’entrée de sa maison, Claire Vilani a également aménagé un petit musée avec des photos, des costumes et divers objets de la série qui a rassemblé plus de cinq milliards de téléspectateurs dans le monde entier.

Et la fan ne compte pas s’en arrêter là. D’ici cet été, elle ouvrira juste à côté de la maison une épicerie à l’image de celle tenue par la famille Oleson dans la série. Et d’ici deux ou trois ans, c’est un hôtel-restaurant identique à celui de Nellie Oleson qui viendra compléter l’ensemble. « J’ai des fans de partout qui viennent et j’ai vraiment envie de leur faire vivre une vraie expérience », indique-t-elle, toute heureuse de partager sa passion pour « la seule et unique série » qui trouve grâce à ses yeux.