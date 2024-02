« Nudes », un Black Mirror sur les ravages du revenge porn chez les ados

Mieux vaut réfléchir à deux fois avant d’envoyer des selfies à caractère sexuel. Surtout à son amoureux. Les victimes de revenge porn (dont le principe est de se rendre public des contenus pornographiques de son ex dans le but de l’humilier) en savent quelque chose. La série Nudes, sur Amazon Prime Video depuis le 1er février, en parallèle du Safer Internet Day organisé le 7 février, pose le décor. Réalisée par trois cinéastes engagées, Andréa Bescond (Les Chatouilles), Lucie Borleteau (Chanson douce), Sylvie Verheyde (Madame Claude), cette fiction en dix épisodes montre les ravages de la diffusion à grande échelle de ces autoportraits pornographiques destinés à la sphère privée.

Cyberharcèlement, pédopornographie, pédocriminalité, revenge porn, vol d’identité en ligne… A la manière de la série d’anthologie Black Mirror dont chaque épisode explore une dérive de nos usages numériques, Nudes s’attaque à la criminalité en ligne à travers les histoires de trois adolescents évoluant dans des univers très différents. Victor, Ada, Sofia. Trois prénoms pour trois visages d’une génération Z vulnérable dont la vie bascule après la diffusion en ligne d’images intimes.

Victor, portrait d’un agresseur qui s’ignore

Issu de la haute bourgeoisie, Victor fait partie des meilleurs élèves de deuxième année de médecine. Il est président du BDE de la fac, il est beau, brillant, heureux en couple avec Capucine. Son père, médecin aussi, est à deux doigts d’entrer au gouvernement. Bref, tout lui réussit. Jusqu’à sa convocation au commissariat pour avoir diffusé des images pédopornographiques qui montrent une relation sexuelle d’une autre élève de sa promotion, laquelle est encore mineure. Il a filmé, bien sûr, mais il ne l’a jamais publiée sur les réseaux sociaux, hurle-t-il aux forces de l’ordre, à sa petite amie, à ses amis, à ses parents… Il a déconné, mais il n’est pas un criminel et le spectateur veut le croire. Comment un garçon si brillant, à l’apparence si engageante aurait-il pu appuyer sur « publier » et briser la vie d’une camarade qu’il ne connaît quasiment pas ?

Le temps de quatre épisodes, Andréa Bescond -cinéaste engagée contre les violences faites aux femmes et aux enfants- décortique avec une précision implacable les mécanismes de manipulation et de minimisation du crime par l’agresseur. Ce chapitre révèle dans un crescendo fascinant le vrai visage de Victor, protégé par son statut social. A mesure que l’ombre de la sanction disparaît, Victor laisse apparaître le sourire de l’impunité. Grisé par un sentiment de toute-puissance, il ne bride plus ses comportements toxiques. Il se permet même de subtiliser la position de victime à Sarah, ignorant la détresse de la jeune fille dont l’intimité a été exposée sur la Toile.

Des vies détruites

Sur le modèle de la série britannique culte Skins qui changeait de point de vue d’épisode en épisode, Victor passe le relais à deux autres adolescentes, Ada et Sofia, toutes les deux victimes de cyberharcèlement. La première a 14 ans, elle habite une campagne en voie de désertification où sa mère vend du fromage. Ada a le malheur de matcher sur un site de rencontre avec Matéo, le beau gosse du lycée qui la convainc de lui envoyer des photos dénudées d’elle. Sauf que derrière le profil du lycéen se cache un pédocriminel de près de 30 ans. Une usurpation d’identité qui fait deux victimes, Ada et Matéo. L’un ignore que son image sert à appâter des jeunes adolescentes naïves, l’autre est terrorisée à l’idée de voir ses nudes fleurir sur des sites pédopornographiques.

Enfin, Sofia, une jeune de cité qui a décroché une place dans le lycée privilégié du coin, devient la risée du quartier lorsque la vidéo de ses ébats avec une autre fille déferle sur Internet. A travers trois histoires de harcèlement en ligne, Nudes explore les impacts brutaux du numérique sur les victimes. Surtout lorsque le virtuel déborde sur le quotidien. Sofia est montrée du doigt, Ada doit trouver une somme importante pour tenter de faire disparaître ses photos et Sarah, la victime de Victor, voit le sol se dérober sous ses pieds au point de ne plus pouvoir fonctionner et d’abandonner médecine.

Selon une étude franco-belge datant de septembre 2022, 74,5 % des jeunes de 13 à 25 ans résidants sur le territoire français et belge francophone ont déjà envoyé des nudes. Si ces contenus peuvent paraître anodins cantonnés à la sphère intime, ils peuvent briser des vies une fois diffusés sur les réseaux sociaux. Plus qu’une fiction, Nudes est un avertissement.