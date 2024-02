La guerre continue entre les sorcières de « Charmed »

Si elles sont finies à l’écran, les mésaventures entre les ex-sœurs Halliwell continuent dans la vie réelle. Le trio ne cesse de se déchirer, plus de 20 ans après l’exclusion de Shannen Doherty de la série Charmed.

C’est à présent au tour de Holly Marie Combs, qui jouait Piper, de décocher une flèche en direction d’Alyssa Milano (Phoebe), pour défendre Shannen Doherty (Prue). Pour rappel, dans le podcast Let’s Be Clear With Shannen Doherty, Holly Marie Combs affirmait qu’Alyssa Milano avait poussé à l’éviction de Shannen Doherty.

Passe d’armes

Lors d’une table ronde au MegaCon Orlando vendredi, Alyssa Milano a déclaré que les déclarations selon lesquelles elle était impliquée dans le licenciement de sa consœur la rendaient « triste », avant d’affirmer dans post Instagram qu’elle « n’avait pas le pouvoir de faire virer qui que ce soit ».

Dimanche, à la même convention, Holly Marie Combs, Shannen Doherty et Rose McGowan, qui a joué Paige Matthews après le départ de Shannen Doherty, sont intervenues. Shannen Doherty, qui se bat contre un cancer de stade 4, a affirmé sa position avec beaucoup d’émotion : « Nous avons raconté notre vérité et nous la maintenons ».

« C’était en fait une question de pouvoir »

C’est à présent au tour de Holly Marie Combs de prendre sa défense sur Instagram, et d’exprimer sa « déception » vis-à-vis de son ancienne coéquipière. « Je ressens le besoin de me défendre après les nombreuses attaques qui ont suivi depuis qu’Alyssa est montée sur scène et a traité Shannen et moi de menteuses alors qu’on lui demandait simplement ce que c’était de travailler avec Rose », a déclaré Holly Marie Combs, 50 ans.

« C’est juste l’histoire que (Alyssa Milano) ne voulait pas que les gens sachent. Et l’histoire dont Shannen n’était pas prête à parler jusqu’à il y a un mois. Personne ne devrait avoir à mentir sur sa propre vie pour le confort d’un autre. »

Et selon elle, les justifications d’Alyssa Milano sont « ironiques ». « C’était en fait une question de pouvoir » défend-elle. « Laissez-moi vous expliquer ce qu’elle avait le pouvoir de faire. Elle avait le pouvoir d’arrêter le processus à tout moment. Elle avait le pouvoir de ne pas parler au médiateur/thérapeute engagé pour protéger les profits. »

Mauvaise foi

Et de poursuivre avec une charge en bonne et due forme : « Et quand les producteurs ont dit ok, nous allons laisser partir Shannen, Alyssa avait aussi le pouvoir de dire non, je ne veux pas ça. Mais elle ne l’a pas fait. »

Et l’on découvre alors que la production avait en quelque sorte misé sur la technique du « diviser pour mieux régner ». « Elle avait le pouvoir de dire non, tout comme Shannen avait dit non, je ne veux pas que vous remplaciez Alyssa quand on lui a proposé la même option. Parce qu’elle était un enfant acteur qui subvenait aux besoins d’une famille, tout comme Alyssa, et qu’elle comprenait l’importance et la responsabilité de ce rôle », a déclaré Holly Marie Combs.

Et de conclure ce nouvel épisode du feuilleton qui ne semble pas près de s’arrêter : « Même aujourd’hui, j’ai du mal à l’écrire. C’était déchirant à l’époque et ça l’est encore aujourd’hui. »