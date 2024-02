La géopolitique s’invite aussi dans l’univers des séries à succès. La chaîne de télévision américaine HBO a annoncé avoir annulé la présence d’un acteur serbe dans The White Lotus après que l’Ukraine a accusé Milos Bikovic de soutenir la guerre déclenchée par le président russe Vladimir Poutine.

Kiev avait affirmé fin janvier que Milos Bikovic soutenait la Russie « depuis le début de l’invasion ». « HBO, ça ne vous dérange pas de travailler avec une personne qui soutient le génocide et viole le droit international ? », s’était insurgé le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Bikovic dénonce « une campagne ciblée » contre lui

« Nous avons décidé de nous séparer de Milos Bikovic et son rôle sera redistribué », a déclaré un porte-parole de HBO dans un message laconique samedi, sans donner davantage de détails.

L’acteur serbe, prévu au casting de la prochaine saison 3, a pourtant nié soutenir la guerre en Ukraine, dénonçant « une campagne ciblée » contre lui qui menace « l’essence de la liberté artistique ». « J’ai grandi dans un pays déchiré par la guerre », a-t-il confié sur X, en référence au conflit en ex-Yougoslavie. « Je ne pourrais jamais souhaiter une telle dévastation à qui que ce soit. Il y a de plus en plus de conflits actifs dans le monde entier. Chacun d’entre eux est différent. Tous déchirants », a-t-il ajouté, disant espérer « qu’ils cessent tous ».

Décoré par Poutine en 2018

Le comédien de 36 ans a obtenu la nationalité russe le 24 février 2021, un an avant le début de l’invasion de l’Ukraine. Il avait été décoré par Vladimir Poutine en 2018 pour contribution à la culture du pays.

HBO avait annoncé à la mi-janvier que Milos Bikovic, qui a joué dans plusieurs films russes, rejoindrait le casting de la prochaine saison dont la production doit commencer en février en Thaïlande, selon les médias américains. The White Lotus, satire grinçante sur l’hypocrisie des riches, a remporté un grand succès populaire et critique. Elle a notamment été récompensée en janvier par l’Emmy Award du meilleur second rôle féminin dans une série dramatique pour Jennifer Coolidge.