Meghan Markle règne sur le top des séries les plus regardées en 2023 aux US

Malgré la foison de plateformes de streaming et leur offre de programmes de plus en plus pléthorique, les spectateurs américains semblent plus captivés par les « vieilleries » que par des séries récentes. C’est en tout cas ce que suggère une étude de l’institut Nielsen (qui étudie les audiences outre-Atlantique) rapportée par la BBC.

On y apprend en effet que la série la plus regardée en streaming, en Amérique du Nord et en 2023, n’est autre que… Suits ! Oui, Suits, le drama judiciaire dans laquelle jouait Meghan Markle, l’actuelle duchesse de Sussex. Le plus surprenant, c’est que la série, qui est désormais visible sur Netflix, s’est achevée en 2019.

Attention, cette première place n’a rien d’anecdotique puisque Suits, selon Nielsen, totalise 57.7 milliards de minutes visionnées (tous épisodes confondus) alors que sa dauphine, Bluey (un dessin animé diffusé par Disney+) n’en compte « que » 43,9 milliards et NCIS, qui pointe à la troisième place, 39,4 milliards.

Pour être tout à fait complet ; signalons que Suits détrône la mythique série de la chaîne NBC The Office, qui culminait alors à 57,1 milliards de minutes visionnées !

Du côté des séries originales, c’est Ted Lasso qui mène le bal avec 16,9 milliards de minutes visionnées, devant The Night agent (14,4 milliards) et Ginny & Georgia (13,8 milliards).