Les séries à ne pas rater en février

MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Le calendrier des diffusions en France

« Nudes », un « Skins » de la cybercriminalité

Nudes pour « photos dénudée » qu’on s’envoie par message. Le temps de dix épisodes, la série, diffusée le 1er février sur Amazon Prime Video, suit trois personnages de la GenZ qui voient leur vie basculer à cause des réseaux sociaux. Le premier, Victor, en école de médecine, est convoqué par la police après avoir posté les images d’une adolescente en train de faire l’amour lors d’une soirée. La toute jeune Ada matche sur une application de rencontre avec le beau gosse de son lycée. Manque de pot, derrière la photo de son fantasme se cache un pédocriminel de 30 ans qui parvient à lui soutirer des photos compromettantes. Enfin, Sofia devient la risée de son lycée après la publication des images de sa première fois. A travers ces trois portraits d’adolescents, la série met en lumière les dangers que représentent les outils numériques pour les jeunes. Une Skins à la française. Emouvant et terrifiant.

« Enterrement de vie de garçon », un deuil pas très festif

Une bande de potes se retrouve dans un club de strip-tease pour noyer son chagrin. Dans Enterrement de garçon, sur Canal+ à partir du 14 février, on ne suit pas les tribulations de cinq mecs prêts à marier l’un des leurs, mais à une nuit de dérive intellectuelle et de joutes verbales d’un groupe de copains qui peinent à surmonter le décès d’un proche. Ainsi passe-t-on quatre épisodes à suivre Panayotis Pascot, Adib Alkhalidey, Fary Lopes B, Jason Brokerss et Guillermo Giuz dans cette virée nocturne assez drôle (malgré les circonstances). Du club de strip-tease à l’hôpital, en passant par le cimetière et la maison familiale, chaque épisode est une occasion de débattre de tout et surtout de rien. Aussi léger que le sujet est lourd.

« Constellation », ou la perte de repères

Et si on n’était plus tout à fait la même personne une fois revenue d’un voyage spatial ? L’hypoxie extraterrestre rend-elle fou ? Créée et écrite par Peter Harness ( » Wallander », « « La Guerre des mondes »), « Constellation » raconte l’histoire de Jo (Noomi Rapace), une astronaute qui manque de rester bloquer sur la station spatiale internationale (ISS) après un incident. A son retour sur Terre, elle ne reconnaît pas tout à fait sa vie. Des éléments ont changé, la couleur de sa voiture, ses relations à ses proches. Son cerveau a effacé des souvenirs de sa mémoire… Elle semble perdre les pédales. Un thriller psychologique, dès le 21 février sur AppleTV +, qui fait suffoquer de peur.

1er février

Nudes, sur Amazon Prime Video

Feud : Capote vs. The Swans, sur Canal+

A bloody lucky day, sur Paramount +

Dr House, l’intégrale de la série, sur Netflix

2 février

Let’s Talk About CHU, sur Netflix

4 février

The Dreamer, minisérie sur OCS

5 février

La Peste, sur France 2

7 février

Black Cake, sur Disney+

Eurêka !, sur Disney+

8 février

Un jour, sur Netflix

Halo, saison 2, sur Paramount +

9 février

Alpha Males, saison 2, sur Netflix

10 février

Blanca, saison 2, sur M6

14 février

Atlanta, saison 4, sur Disney+

Enterrement de vie de garçon, sur Canal+

15 février

AlRawabi School for Girls, saison 2, sur Netflix

The Vince Staples Show, sur Netflix

21 février

La Coupe du Monde de Messi : le sacre d’une légende, série documentaire sur AppleTV +

Constellation, sur AppleTV +

Star Wars : The Bad Batch, saison 3, sur Disney+

22 février

La Famille Stallone, saison 2 sur Paramount +

Avatar : Le dernier maître de l’air, sur Netflix

26 février

Fire Country, sur Paramount +

27 février

Shōgun, sur Disney+