La neige, on l’enlève, elle revient. Toujours. Encore et encore. Et nous, pauvres âmes chagrines… Ah non, stop ! Il n’y a pas de déprime hivernale qui tienne. Tout cela grâce à deux séries qui font leur grand retour sur les écrans : True Detective et Fargo.

Ces deux géantes du polar sont loin de ne partager qu’une proximité de mise en ligne et un décor enneigé. D’abord, elles sont toutes deux des séries d’anthologie. Chaque saison raconte une histoire à part entière. La saison 4 de True Detective comme la saison 5 de Fargo peuvent donc se regarder sans avoir vu les précédentes.

Par ailleurs, elles ont le même âge. Toutes deux lancées en 2014, les deux séries représentent un certain âge d’or des séries américaines. L’année accueillit aussi The Leftovers, The Knick, The Affair, Halt and Catch Fire, How to Get Away with Murder… Bref, que du bon. Cette année-là figure parmi les dernières grandes années HBO, un temps où Netflix commençait tout juste à concurrencer les networks et chaînes payantes américaines sur le terrain des séries de qualité…

Deux séries, deux styles

Enfin, ces deux séries ont en commun d’être assez uniques en leur genre. Fargo, inspiré par le film du même nom, des frères Coen, cultive un humour absurde, une violence polie et étrange, des fils scénaristiques astucieusement imbriqués. True Detective, quant à elle, est une série torturée, très stylisée, étirée sur deux époques entremêlées et qui tient souvent sur la qualité de ses interprètes plus que sur son scénario.

A une époque où le terme « culte » est galvaudé quand on parle de séries tout juste arrivées en saison 2, True Detective et Fargo sont de jeunes légendes… qui ont aussi beaucoup à se faire pardonner. True Detective, passée sa saison 1 avec le duo Matthew McConaughey et Woody Harrelson, a déçu par la suite. Trop d’effets de manche et pas assez de bonnes idées. Pour Fargo, c’est moins net. Mais là aussi, la saison 1 reste de loin la meilleure. Les suivantes ont eu l’outrecuidance de faire de Fargo une série « pas mal, sans plus », une série de plus en somme. Impardonnable.

L’Amérique version gelée

Alors que valent ces nouvelles livraisons ? Commençons par True Detective. Pour la première fois, la série prend la direction du nord : l’Alaska. Avec Jodie Foster en rôle principal, et de très bons interprètes pour l’entourer, cette saison fait fort. L’intrigue est elle aussi au diapason des habitudes de la série : sans intérêt. On se demande bien qui a enlevé cette équipe de scientifiques et quelle dose de fantastique pèse, ou non, sur le mystère. Mais l’essentiel n’est pas là. Se dégage des premiers épisodes une mystique crépusculaire qui colle à la longue nuit hivernale de l’Alaska, et à la déliquescence d’une société d’éternels colons américains.

Fargo ne dresse pas un portrait plus reluisant de l’Amérique. La série est également une réussite mais parce qu’elle s’éloigne quelque peu du canevas habituel en faisant de cette saison un plaidoyer contre la violence patriarcale, et contre toute l’Amérique trumpiste. Pour autant, elle n’abandonne ni l’absurde, ni son sens de la narration décousue (en apparence). Enfin, elle emprunte à True Detective sa forme de récit sur deux époques distinctes.

Des accueils mitigés

Disponible sur le pass Warner de Prime Video, True Detective, série HBO, a été diversement accueilli par ses premiers spectateurs. Si certains saluent la qualité de la mise en scène, d’autres la trouvent - sans mauvais jeu de mots - froide. Pour de nombreux médias, américains notamment, la qualité formelle retrouvée de True Detective la rend un peu ringarde. Pour d’autres en revanche, la puissance symbolique de la série la rend unique en son genre.

Fargo (disponible sur Canal+) a également suscité des critiques contradictoires. Si le duo d’acteurs formé par Juno Temple et Jon Hamm est unanimement salué comme une réussite absolue, la dimension politique rend, pour certains, le propos de la série moins fort. D’autres en revanche ont totalement adhéré à la critique sociale intemporelle formulée par des personnages qui sont autant d’archétypes américains. Fargo partage ainsi un dernier point commun avec True Detective : leur singularité leur vaut d’être analysées comme des œuvres hors du temps. Un temps d’hiver malgré tout.