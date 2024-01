Si les fans de la première heure en trépignaient d’impatience (la dernière saison remonte à 2019), ils vont enfin retrouver l’une des anthologies policières les plus captivantes de la décennie : le premier épisode de la 4e saison de True detective, sous-titrée Night country, est enfin disponible sur Prime Video (via Le Pass Warner).

Réalisé par Issa Lopez (Ils reviennent, The girl with a thousand names), une « protégée » du grand Guillermo del Toro, ce nouveau volet propose – c’est le principe fondateur de la série – une opposition de styles entre son duo de héros… ou plutôt, et c’est une première, d’héroïnes !

Après Matthew McConaughey et Woody Harrelson (saison 1), Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch et Vince Vaughn (saison 2) puis Mahershala Ali et Stephen Dorff (saison 3), ce sont en effet Jodie Foster et Kali Reis (une ancienne boxeuse devenue comédienne) qui interprètent Night country.

L’Alaska pour revivifier la franchise

Cela suffira-t-il à faire redécoller la franchise True detective qui, si elle avait connu des débuts enthousiasmants (11,9 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis, sa fréquentation ayant même fait planter la plateforme de streaming HBO en 2014), avait plutôt déçu lors des deux saisons suivantes ?

En tout cas, les codes qui ont fait son succès sont bien présents : une paire d’héroïnes antagonistes (Jodie Foster interprète une droguée du travail et Kali Reis une policière un peu « rentre-dedans », mais toutes deux sont marquées par des tragédies personnelles), une enquête stressante – huit scientifiques se volatilisent d’une station de recherche –, un suspense au cordeau et des décors oppressants, en l’occurrence le climat polaire de l’Alaska.

Empreinte d’horreur et d’une pointe de paranormal, crépusculaire à la façon de Fargo (une autre série dont la suite est très attendue), cette saison recèlera-t-elle suffisamment d’audace et de créativité pour « relancer la machine » ? Réponse au terme des six épisodes que compte cette nouvelle saison…