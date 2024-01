La disparition d’Agnès Le Roux a hanté les Niçois pendant près de quarante ans. Michelle Laroque, qui interprète Renée Le Roux, dans la série Tout pour Agnès, diffusée ce lundi sur France 2, peut en témoigner. Elle-même originaire de Nice, elle s’est produite dans son enfance dans le fameux casino du Palais de la Méditerranée, monument emblématique appartenant à la famille Le Roux. « C’est intéressant de retracer le parcours parallèle par rapport à ce que je vivais à ce moment-là, raconte la comédienne. Ça m’a donné un intérêt encore plus important ».

La série revient sur un crime énigmatique pour lequel Maurice Agnelet, avocat sulfureux et amant d’Agnès, est le principal suspect. Pourtant, en l’absence du corps et de la moindre preuve matérielle, cette affaire continue d’interroger. Agnès Le Roux a-t-elle été tuée par son amant condamné à vingt ans de prison en 2014 au terme d’une enquête interminable ? Ou par la mafia à laquelle elle a revendu ses parts du casino pour 3 millions de francs ? Michèle Laroque et Yannick Choirat partagent avec 20 Minutes leur vision de cette affaire criminelle hors norme.