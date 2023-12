Tiens, un visage connu… Berlin, héros de la saga La Casa de Papel, fait son retour sur Netflix avec une série à son nom. Comme (ce n’est plus un secret) le personnage est mort dans la saison 2 de la série de braquages espagnole, cette « suite » est en réalité une préquelle : elle raconte des événements situés avant la série principale.

On retrouve donc Andrés de Fonollosa, alias Berlin, déjà braqueur de génie, préparant un super casse de bijouterie, à Paris, avec une équipe de monte-en-l’air inédite… Rien de bien original donc, si ce n’est une tonalité moins violente et plus romantique (Paris oblige…). Pourtant, le succès devrait être au rendez-vous. Nerveuse et bien menée, avec ce qu’il faut de rebondissements un peu nawak et de personnages secondaires timbrés, Berlin a tout pour être la série star de début janvier sur la plateforme.

Paresse ?

A moins que les abonnés Netflix en aient subitement marre des préquelles. Avant Berlin, plusieurs grandes séries ont en effet raconté la genèse ou la jeunesse de leurs personnages. Citons Young Sheldon, House of the Dragon, Better Call Saul… C’est une véritable épidémie.

A tel point que certains internautes de 20 Minutes se lassent de la tendance. Florian y voit ainsi une « paresse » et un « manque de créativité », comme il l’explique en répondant à notre appel à contributions : « Peut-être qu’elles trouvent leur public mais je suis personnellement fatigué des préquelles pour les séries. Tout comme je suis fatigué des suites 2, 3, 4, 5 etc. pour les films dont le 1er volet a été un succès. C’est une autoroute pour le business facile. Et ça ne m’intéresse pas. »

Ils sont nombreux dans le même cas à confirmer se lasser des séries au bout de quelques saisons, et ne pas comprendre l’intérêt d’une préquelle. Ceux-là veulent de la nouveauté.

Préquelle talent

Il y a pourtant de nombreux défenseurs de la cause Préquelle, à condition que la série apporte vraiment quelque chose à l’intrigue. Plusieurs internautes, dont Xavier, citent Better Call Saul, préquelle de Breaking Bad, qui « a égalé, voir dépassé l’original. L’intrigue est géniale, et on retrouve l’ambiance de la série de base, mais avec un ton particulier. »

D’autres sérievores confessent qu’ils ont parfois du mal à abandonner les séries qu’ils ont adorées, comme Stéphanie : « A la fin de Game of Thrones, je me suis senti orpheline, alors j’ai été ravie de retrouver l’univers avec House of the Dragon, même sans les personnages de la saga originale. » De même, Sylvain apprécie de pouvoir s’immerger dans un univers pendant des années grâce aux séries : « La différence avec un film, c’est qu’une série nous accompagne pendant de longues périodes, et je trouve ça super de pouvoir découvrir la jeunesse de certains personnages. C’est comme découvrir l’envers du décor. J’ai adoré Downton Abbey et je rêve d’une série qui raconte la jeunesse des filles Crawley, avec une Lady Grantham encore pimpante… Il y a des personnages qu’on ne veut jamais quitter ! »

Réalisme

Enfin, il y a ceux qui, sans avoir une passion pour les préquelles, reconnaissent que c’est un phénomène bien naturel. « On voit dans les séries la même chose que dans les jeux vidéo : les sommes investies sont tellement importantes qu’un numéro 5 ou une préquelle représentent moins de risques car il y aura toujours un public minimum et donc un minimum d’argent d’assuré, analyse Nicolas. Ça démontre la maturité d’un marché et c’est une conséquence de notre façon de consommer. »

Comme lui, Marie explique aussi que Netflix s’adapte avec Berlin à une pratique de ses abonnés : « On n’a pas tous le temps de trouver la petite série qui est une pépite cachée… Bien sûr, moi aussi j’adore découvrir une série originale, en parler à mes amis, leur faire connaître… Mais quand tu arrives le soir devant Netflix, avec une préquelle d’une série que tu as aimé, tu as l’assurance de passer un bon moment. » Ainsi, si de nombreux internautes de 20 Minutes disent préférer les mini-séries de 6 épisodes avec une intrigue bouclée, la plupart confessent qu’ils regarderont bien Berlin…