Berlin débarque à Paris. Non, non, nous ne sommes pas de retour en 1940. Juste dans les années 1990. Berlin, nouvelle série de Netflix mise en ligne le 29 décembre 2023, permet de retrouver l’emblématique personnage de La Casa de Papel, quelques années avant les événements de Madrid, dans une nouvelle intrigue, et, forcément, un nouveau casse.

Le réalisateur Alex Pina retrouve pour l’occasion sa scénariste Esther Martínez Lobato, et l’interprète d’Andrés de Fonollosa, alias Berlin, Pedro Alonso. Si vous avez vu La Casa de Papel, vous savez qu’un saut dans le passé est obligatoire pour retrouver Berlin… Déjà présent, sous forme de flash-backs, dans toutes les saisons de la série originale, Berlin est l’un des personnages marquants de la saga espagnole. Il est donc tout naturel que Netflix cherche à le faire survivre…

Moins de morts, plus de love

Ce retour de Berlin s’inscrit dans une tendance générale de préquelles, ces séries qui racontent les événements qui précèdent ceux d’une intrigue à succès. On a eu droit récemment à Better Call Saul, l’avant-Breaking Bad, Young Sheldon, l’enfance du héros de The Big Bang Theory, ou encore House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones.

Ces préquelles sont parfois l’occasion d’approfondir une intrigue ou la psyché d’un personnage. Dans le cas de Berlin, il s’agit aussi de séduire de nouveaux fans, avec une série plus romantique (coucou Paris) et moins violente que La Casa de Papel. Le clin d’œil aux fans de la première heure est fait avec la présence des personnages d’Alicia Sierra et Raquel Murillo, enquêtrices de la série principale.

A Berlin (ouest), rien de nouveau

Si Berlin fait le job avec habileté (et on ne parle pas forcément du casse de la bijouterie, franchement chaotique) en introduisant de nouveaux jeunes personnages divertissants, certains regretteront peut-être qu’Alex Pina persiste dans l’univers de La Casa de Papel plutôt que de proposer une vraie nouveauté.

Et vous, que pensez-vous de cette tendance à explorer la jeunesse ou le passé de personnages de séries ? Aimez-vous découvrir l’origine de certaines intrigues adorées ? Qu’entendez-vous, par exemple, de Berlin ? Ou peut-être en avez-vous marre de ces préquelles ? Ne vaut-il pas mieux découvrir de nouveaux univers, de nouveaux personnages, dans des séries vraiment originales ?

Dites-nous tout en commentaires ou dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à l’écriture d’un futur article.